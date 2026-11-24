Altamira, Tam.- 24 de noviembre de 2026.- Con el respaldo institucional del rector Dámaso Anaya Alvarado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reafirma su compromiso con la responsabilidad social y el humanismo mediante acciones de solidaridad que sensibilizan a las nuevas generaciones y acercan el quehacer universitario a los sectores más vulnerables de la entidad.

Como parte de esta visión, la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, acompañada por integrantes de este organismo y estudiantes universitarios, encabezó una visita de acompañamiento a la Casa Hogar del Adulto Mayor Hacienda del Abuelito, en una actividad realizada en colaboración con el Sistema DIF Altamira, que preside la C.P. Rosa Irma Luque Pérez.

Durante la jornada celebrada el lunes 23 de noviembre, se contó con la participación de estudiantes de la Facultad de Odontología Tampico que colaboraron con autoridades municipales y enlaces de Familia UAT para desarrollar dinámicas recreativas y de estimulación cognitiva. Esta iniciativa se alinea con el objetivo de promover entornos de convivencia saludable, atención emocional, inclusión y envejecimiento activo, fortaleciendo al mismo tiempo la formación integral y el sentido ético del alumnado.

En un ambiente festivo y de cercanía con temática de posada navideña, los residentes disfrutaron de una lotería personalizada y decoraron tarjetas decembrinas como recuerdo de la visita. Uno de los momentos más especiales se vivió con el Árbol de los Deseos, donde los adultos mayores, acompañados por los estudiantes, plasmaron sus anhelos para estas fiestas en esferas de cartulina.

Esta convivencia representó un puente generacional lleno de afecto, en el que las y los jóvenes compartieron su tiempo, escucha y calidez humana, reconociendo el valor de sus historias de vida y la importancia de brindarles compañía significativa.

En su intervención, la coordinadora de esta casa hogar, Lic. Luz Sosa, agradeció a la Universidad y a Familia UAT por llevar alegría y afecto a las personas adultas mayores, destacando cómo esta suma de esfuerzos institucionales deja una huella positiva en el bienestar emocional de los residentes.

Al cierre de la actividad, que concluyó con la entrega de obsequios para cada residente, se consolidó la sinergia interinstitucional entre ambas instancias, demostrando que cuando las instituciones suman voluntades, transforman vidas y fortalecen el tejido social de la entidad