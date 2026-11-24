Por: Raúl Terrazas Barraza

Pueblos Mágicos, su gran dilema

Los Pueblos Mágicos se reúnen este mes de noviembre en Tampico, Tamaulipas, en un encuentro que también invita a reflexionar sobre los resultados de una estrategia impulsada hace ya varios sexenios.

Más allá de los cambios en las políticas públicas y de la cancelación del respaldo federal que durante años acompañó al programa, existen indicios de que la denominación ha logrado consolidarse como una herramienta efectiva para promover el turismo, fortalecer la identidad local y dinamizar la economía de numerosas comunidades.

Prueba de ello es que, en distintas regiones del país, gobiernos estatales, municipales, empresarios y organizaciones sociales mantienen esfuerzos constantes para conservar y potenciar el nombramiento de Pueblo Mágico.

Si bien los desafíos persisten y los resultados no han sido uniformes en todos los casos, la permanencia del interés por preservar esta distinción parece confirmar que, durante muchos años, el programa contribuyó a colocar en el mapa turístico nacional a localidades que anteriormente recibían escasa atención.

Puede argumentarse que el programa de Pueblos Mágicos ha sido una de las políticas públicas de promoción turística más exitosas de México, aunque con resultados desiguales entre localidades.

Muchas poblaciones que tenían escasa presencia en el sector turístico del país lograron aumentar la cantidad de visitantes; asimismo, crecieron las inversiones en infraestructura y promoción, además de generarse negocios relacionados con hospedaje, restaurantes de comida típica, artesanías, servicios, festividades y ferias.

La marca Pueblo Mágico adquirió un valor propio en la promoción turística y permanece vigente y activa, a pesar de que el Gobierno de la República primero redujo y después eliminó los apoyos presupuestales directos. Sin embargo, los estados y municipios continuaron destinando recursos para conservar la denominación y aprovechar su prestigio.

Además, el hecho de que exista una Asociación Nacional de Pueblos Mágicos y que continúen realizándose encuentros, ferias y congresos es una muestra válida de que se trata de un activo para atraer visitantes.

La apuesta del gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, por los Pueblos Mágicos es más que evidente y respaldará, de acuerdo con los señalamientos a favor de esta estrategia realizados por el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, que Tula y Mier tengan cada año más visitantes, quienes dejarán una derrama económica que ayudará a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Además, vale la pena que se visualicen inversiones de la administración estatal y de las municipales, o bien de empresas privadas que apuesten por el turismo comunitario para el mejoramiento de la infraestructura urbana, social y educativa, si se toma en cuenta que el dilema radica en las necesidades de recursos.

Los 177 Pueblos Mágicos de México que estarán representados en el evento de Tampico, del 26 al 29 de este mes, para celebrar su Gran Encuentro 2026, envían una señal clara de que constituyen una plataforma de promoción turística, comercialización y fortalecimiento del turismo comunitario.

A ello se debe que habrá representación de las 32 entidades del país, de las cuales acudirán artesanos, cocineras tradicionales, prestadores de servicios y compradores nacionales e internacionales de paquetes promocionales, con la gran ventaja de que nada costará para que los operadores turísticos puedan incluso invitar a promotores a fin de que catapulten esta importante opción del turismo mexicano.

En el Encuentro 2026, a realizarse en la Expo Tampico y el Recinto de la Laguna del Carpintero, se contará con un pabellón de stands sustentables en el que cada destino mostrará su cultura viva, tradiciones y oferta turística.

En lo que se refiere al espacio gastronómico denominado “México de mis Sabores”, habrá un foro cultural, espectáculos musicales, danza y medicina tradicional. Asimismo, en el apartado de Negocios y Sustentabilidad se contará con un centro de operaciones empresariales, profesionalización, agenda de contactos comerciales, experiencias sostenibles y el llamado Corredor Verde.

Tamaulipas tiene dos de los 177 Pueblos Mágicos, Tula y Mier, desde luego con realidades distintas, pese a que la denominación o la marca permitió que aparecieran en el mapa turístico nacional.

En el caso de Tula, es el que tiene mejor posicionamiento porque fortaleció su identidad como destino histórico y cultural. Mucho tuvo que ver que se diera a conocer su riqueza arquitectónica, gastronómica, sus tradiciones y atractivos naturales, hecho que se ha reflejado en la gran cantidad de visitantes que recibe, en especial durante festividades y periodos vacacionales.

En el caso de Mier, la marca permitió preservar y promocionar el patrimonio histórico; sin embargo, asuntos relacionados con su ubicación, debido a que se encuentra en la frontera y en una región compleja, no le han permitido registrar grandes volúmenes de visitantes. Aun así, mantiene su presencia en campañas de promoción turística que, por sí solas, ni el Ayuntamiento ni los directivos de la organización Pueblo Mágico podrían sostener.

Dice la promoción del Encuentro Nacional de los 177 sitios de turismo comunitario que la magia de México se reúne en Tampico y que la zona conurbada del sur de Tamaulipas está lista para recibir a más de 60 mil visitantes, porque el Puerto Jaibo se transforma en la capital turística y cultural de México.

Solo habrá que esperar que los vigilantes y cuidadores de Tampico, los marcianos, no vayan a sentirse desplazados y se produzca un choque de magias