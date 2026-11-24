Matamoros, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- La Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM) continúa generando alianzas estratégicas con el sector productivo para ampliar las oportunidades de desarrollo profesional de sus estudiantes, expresó su rectora, Diana Masso Quintana.

Compartió que, como parte de esta visión, se concretó la firma de un convenio de colaboración con la empresa Varel, acuerdo que permitirá acercar a las y los estudiantes a experiencias, aprendizajes y oportunidades que complementen su formación académica y los preparen para los desafíos del mundo laboral.

Afirmó que la vinculación de la universidad con las empresas es fundamental para que los futuros profesionistas desarrollen competencias, conozcan de cerca los entornos productivos y fortalezcan su confianza para incorporarse al ámbito profesional de manera exitosa.

“La universidad continuará promoviendo la colaboración con empresas e instituciones que compartan el compromiso con la educación y el desarrollo del talento, convencida de que cada alianza que abre sus puertas a los Leones y representa un paso más hacia sus metas profesionales”, afirmó.

Aseguró que todas estas acciones forman parte de la visión educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para tener una educación orientada a ampliar las oportunidades de formación y desarrollo para las y los jóvenes tamaulipecos.

Refrendó el compromiso que la UT Matamoros tiene con la educación y remarcó que continuarán construyendo alianzas entre el sector académico y el industrial, impulsando una visión de trabajo colaborativo en la que la vinculación se convierta en oportunidades para que las y los universitarios amplíen sus horizontes y construyan un futuro con mayores posibilidades de éxito profesional.