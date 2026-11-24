Por: Roberto Olvera Pérez

Tampico sede del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos 2026

*Será un evento importante para mostrar las riquezas de Tamaulipas consolidando al estado con un referente nacional e internacional de la magia mexicana

Será Tampico, Tamaulipas, la sede del ya tradicional Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos que da a conocer a todo el país atracciones turísticas y culturales de nuestro estado y que por primera vez se llevará a cabo el mismo año en que se celebró no hace mucho aquí en México la Copa Mundial del Fútbol 2026, lo que asegura una gran promoción a favor de Tamaulipas para mostrar de manera especial su riqueza cultural, turística, gastronómica y artesanal, lo que abrirá posibilidades de intercambiar comercial con todas las regiones del país; siendo un verdadero detonante y punto de referencia para hacer crecer estos renglones turísticos, económicos y artísticos.

Los 177 Pueblos Mágicos tendrán ahora información y enlaces con nuestra gente para difundir todas las riquezas y beneficios que tiene Tamaulipas en estas materias. Ahí estarán presentes y por supuesto, en primera fila Tula, de la región del altiplano y Ciudad Mier, del noreste del estado.

Debemos de recomendar que en estas festividades también se promuevan otros aspectos de Tamaulipas, como artesanías y actividades recreativas, como las cinegéticas y paseos recreativos que también puedan atraer turismo hacia el estado. Es momento de mostrar áreas como El Cielo de Gómez Farías, la caza de venado cola blanca por el rumbo de Nuevo Laredo y la pesca deportiva en las márgenes de los ríos de todo el estado.

La oferta es muy amplia y es el momento justo para darlo a conocer en todo el país. Orgulloso debe de estar ya el gobernador Américo Villarreal Anaya por haber sido escogido nuestro estado como sede de este Octavo Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos. Enhorabuena.

Son buenas noticias obviamente, no solo para los que trabajan en el medio turístico, sino también para todos los tamaulipecos que seguramente sabrán aprovechar estas oportunidades que no siempre se dan.

Según el programa será del jueves 26 al domingo 29 de noviembre de 2026 y se desarrollará en el Centro de Convenciones Expo Tampico (con actividades y espacios en la zona del recinto y velaría). Es un evento impulsado y difundido por la atenta alcaldesa Mónica Villarreal Anaya, en coordinación con las secretarías de Turismo federal y estatal. La entrada es totalmente gratuita.

Tampico te Espera con los Brazos Abiertos

Disfruta de la calidez de nuestra gente, la gastronomía jaiba, el encanto de nuestro Centro Histórico de arquitectura neoclásica y la belleza natural de la Laguna del Carpintero y la Playa Miramar.

NOTAS CORTAS

1.- Las autoridades Municipales de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, encabezadas por las y los alcaldes, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, respectivamente, conmemoraron el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con el tradicional desfile, que muestra el orgullo de ser mexicanos. Continuamos con nuestras tradiciones para que así las nuevas generaciones participen con su talento y también reconozcan el valor de los héroes revolucionarios que lucharon por un país que tuviera democracia, libertad, justicia social e igualdad, dijeron.

2.- Tanto Rene Lara Cisneros, mejor conocido como “El Químico”; Syndy Paouleth Monita Ramírez, mejor conocida como “La Doctora” y Manuel Báez Martínez, mejor conocido como “El Profe”, siguen recibiendo total apoyo en sus recorridos por las comunidades rurales y la cabecera municipal de su municipio, donde los piden como coordinador municipal del Comité de la Defensa de la transformación y la Soberanía Nacional de MORENA. Cinchos van por la reelección. En Bustamante también Maricela Rodríguez González, mejor conocida como “La Güera o la Doctora”, es un hecho que va por la reelección. Todos son garantía de triunfo.

Por cierto, en Miquihuana, el carismático Matías Meléndez Cruz sigue estando dentro de las preferencias ciudadanas para que este en la boleta del 2027, como candidato a la presidencia municipal de este municipio bajo el auspicio del PT. El mismo partido que esta de tu lado. Así que no lo pierda de vista.

3.- Una de sociales:

Todo está listo para que los amigos de la empresaria, Gerente General de Reciclados del Puerto de Altamira, la atenta María Hilaria Gómez Solís, la festejen en grande este próximo sábado 28 de noviembre con motivo de su cumpleaños, donde se afirma que aventaran la casa por la ventana para tan significativo evento. Que habrá Cabalgata a las 10:00 horas del día; recepción a la 1:30 pm y de ahí que comience la fiesta y la música con la Banda “La Radiante” y, Miguel y sus Teclados. Y hasta que el cuero aguante. De antemano y por adelantado muchas felicidades amiga desde Ciudad Victoria y que vengan 100 años más de vida para que los disfrutes a lado de los tuyos. Enhorabuena.

Por cierto, ya le ven cara de candidata, así que no la pierda de vista en el 2027. Seguramente estará en la boleta.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.