​Se capacitará a los gobiernos municipales en materia de sanciones para quienes desechen basura en sitios no autorizados; se exhorta a la ciudadanía a denunciar estas prácticas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- Para proteger la salud de las familias, recuperar espacios públicos y mantener comunidades más limpias, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), con el apoyo de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT), capacitará a los gobiernos municipales en materia de aplicación de sanciones a quienes dispongan de manera inadecuada de residuos sólidos urbanos.

Así lo dio a conocer el secretario Karl Heinz Becker Hernández, al señalar que, pese a las jornadas de limpieza realizadas en predios de zonas urbanas y ejidales utilizados como basureros clandestinos, se ha detectado que algunos de estos lugares nuevamente presentan acumulación de desechos, situación asociada, entre otros factores, al incumplimiento de los días y horarios del servicio de recolección.

Explicó que estas intervenciones se han llevado a cabo mediante el trabajo conjunto de la SEDUMA y la PAUT, con el respaldo de empresas a través de medidas de compensación ambiental, lo que ha permitido recuperar áreas que durante años representaron un problema de contaminación para las comunidades.

Becker Hernández destacó que, como parte de la política humanista y ambiental del gobernador Américo Villarreal Anaya, se busca atender esta problemática desde su origen, mediante la coordinación con los ayuntamientos, la participación ciudadana y el cumplimiento de las disposiciones en la materia.

Precisó que mantener limpios los espacios comunes es una responsabilidad compartida entre autoridades y sociedad, porque la acumulación de desperdicios genera focos de infección, favorece la proliferación de fauna nociva y afecta la calidad de vida de quienes habitan en los alrededores.

Finalmente, exhortó a la población a denunciar los tiraderos irregulares ante la SEDUMA, la PAUT o las instancias municipales correspondientes, a fin de atender oportunamente los reportes y aplicar las sanciones que procedan, porque el propósito es que los espacios recuperados permanezcan limpios y no vuelvan a convertirse en un riesgo para la salud de las familias tamaulipecas.