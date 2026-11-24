Con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se informó sobre los resultados de la Nueva Escuela Mexicana, la Escuela es Nuestra

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- La educación es motor de la transformación y genera más oportunidades para las niñas, niños y jóvenes, aseguró la senadora Olga Patricia Sosa Ruíz, tras la comparecencia del Secretario de Educacuión Mario Delgado Carrillo, como parte de la glosa del segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En este ejercicio de rendición de cuentas, el titular de la SEP destacó que las becas universales contribuyen a reducir el abandono escolar y elevan el egreso en educación media superior. También informó sobre la construcción de nuevas preparatorias y la ampliación de espacios para las juventudes. Que todo joven tenga las puertas abiertas del bachillerato y de la universidad.

Mario Delgado resaltó las ventajas que ofrecen políticas públicas como la beca universal Rita Cetina que contempla una cobertura de 8.5 millones de estudiantes, así como 6.7 millones de apoyos para uniformes y útiles escolares al cierre de 2026.

Igualmente, el de la Nueva Escuela Mexicana, que garantiza la entrega de libros gratuitos para todos; la Escuela es Nuestra que ha beneficiado a más de 8.8 millones de estudiantes mediante la rehabilitación o ampliación de los espacios educativos; así como la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz; las universidades del bienestar y los esquemas para acercar los servicios de educación media superior a los jóvenes.

La comparecencia permitió conocer avances y prioridades de la dependencia, así como mantener el diálogo institucional entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. La rendición de cuentas es indispensable para revisar resultados, atender pendientes y asegurar que las políticas educativas lleguen a las y los estudiantes de todo el país.

En sus recorridos por el estado de Tamaulipas, la Senadora Olga Sosa ha mencionado que la educación es el pilar que sostiene el desarrollo de México y en ese sentido ha destacado las políticas educativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Américo Villarreal Anaya en la entidad, donde la premisa es educación, educación y más educación.

Conmemora Senado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En la sesión del pleno del Senado se dedicó un espacio para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En este marco, la senadora Olga Sosa dio lectura al testimonio de Mariana Lima Buendía, joven estudiante de Derecho cuyo feminicidio fue inicialmente presentado como suicidio. La lucha de sus padres llevó a una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, que estableció un referente para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. Tras más de doce años, el responsable fue condenado a 70 años de prisión.

La congresista tamaulipeca expresó una condena firme a la violencia contra las mujeres y señaló que estos testimonios buscan visibilizar un problema grave, reconocer a quienes han sido víctimas y mantener la exigencia de justicia.