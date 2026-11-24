Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- Durante este mes de noviembre se ha brindado atención a 947 personas de distintos sectores de la población, mediante actividades de formación y sensibilización orientadas a fortalecer la cultura de paz, la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos, informó la directora de Capacitación en Mediación, Ana Karen Barrientos Lumbreras.

Explicó que estas acciones se desarrollan en congruencia con la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien impulsa estrategias para fomentar el diálogo, el respeto y la construcción de relaciones pacíficas, acercando herramientas de mediación a escuelas y comunidades.

Al referirse al trabajo con la niñez, destacó que cuatro escuelas primarias participaron en la estrategia “Mediación en la Primera Infancia”, mediante la cual se busca desarrollar habilidades socioemocionales desde edades tempranas, como la empatía, el respeto, la comunicación asertiva y el reconocimiento de las emociones, favoreciendo entornos escolares seguros y libres de violencia.

Precisó que estas actividades se llevaron a cabo en el marco del Programa FORTAMUN 2026, en coordinación con el municipio de Victoria, como parte del proyecto de Prevención de Acoso y Violencia Escolar (PVE) en Escuelas Primarias, que incorpora herramientas de mediación y resolución pacífica de conflictos a las acciones de prevención y atención de la violencia en el ámbito educativo.

En cuanto a la atención a adolescentes, señaló que, a través de la estrategia “Aprendiendo a

Mediar”, se trabajó con una telesecundaria, donde las y los estudiantes adquirieron herramientas para identificar conflictos, comprender sus causas y encontrar alternativas de solución mediante el diálogo, la escucha y el respeto mutuo.

También resaltó el trabajo realizado con mujeres integrantes de los Círculos Violeta del Sistema DIF Tamaulipas, quienes participaron en la estrategia “Mediando mi Yo Interior”, un espacio enfocado en el reconocimiento de las emociones, el fortalecimiento personal y el desarrollo de habilidades para construir relaciones más saludables.

Finalmente, Barrientos Lumbreras subrayó que acercar la mediación a los diferentes sectores de la sociedad permite generar espacios de aprendizaje, prevención y transformación social, al tiempo que contribuye a consolidar una cultura de paz y mejores condiciones de convivencia para las familias tamaulipecas.