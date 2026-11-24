Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer sus actividades de vinculación académica y divulgación del conocimiento, la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) impulsa el acercamiento con estudiantes de planteles de educación media superior.

Luis Felipe Castillo Cortés, rector de la universidad, comentó que, a través del Dr. David Josué Ortiz González, profesor investigador de esta institución, se impartieron dos conferencias en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 236 (CBTIS 236), tituladas “Emprender en la era de la IA” y “Administrar con inteligencia (artificial)”.

Indicó que ambas disertaciones tuvieron como propósito acercar a las y los estudiantes a las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) en el ámbito empresarial, así como fomentar el desarrollo de competencias digitales, el pensamiento crítico y el interés por el emprendimiento y la administración.

Explicó que durante las conferencias se abordó cómo las herramientas de inteligencia artificial generativa transforman la manera de identificar oportunidades de negocio, desarrollar productos y servicios, reducir costos y facilitar la creación de nuevos emprendimientos.

Añadió que se presentaron ejemplos prácticos de aplicaciones tecnológicas que permiten a los jóvenes convertir sus ideas en proyectos con potencial económico y social, al destacar la importancia de la creatividad, la innovación y el uso responsable de estas herramientas.

Castillo Cortés aseguró que la incorporación de estas tecnologías modifica las funciones tradicionales de la administración en áreas como recursos humanos, finanzas, mercadotecnia y planeación estratégica. Asimismo, destacó, mediante ejemplos y actividades de reflexión, el potencial de la IA para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos organizacionales y fortalecer las capacidades de los futuros profesionistas.

Refrendó el compromiso de la universidad con la generación de conocimiento y resaltó que esto es reflejo del respaldo que recibe la institución por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes impulsan una educación superior de calidad con una visión global, en armonía con la transformación digital, la innovación y las nuevas oportunidades de desarrollo profesional.