– El nuevo espacio brindará atención las 24 horas y permitirá a las familias solicitar la localización de personas desaparecidas sin necesidad de presentar previamente una denuncia formal

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 24 de 2026,. Con el objetivo de acercar los servicios de búsqueda a las familias y mejorar la capacidad de respuesta en la región norte del estado, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas puso en operación una Célula de Búsqueda Inmediata de Personas en Reynosa, que brindará atención las 24 horas del día.

El comisionado estatal de Búsqueda, Christian Morales Labastida, informó que esta nueva sede permitirá ampliar la presencia de la institución en territorio, facilitar el acceso de las familias a los servicios de búsqueda y atender de manera inmediata los reportes relacionados con personas desaparecidas.

“Hoy damos un paso muy importante con la apertura de esta Célula de Búsqueda Inmediata para la Región Norte, aquí en Reynosa, que nos permitirá ampliar nuestra presencia en territorio, acercar nuestros servicios a las familias y fortalecer nuestra capacidad de respuesta en esta zona del estado”, expresó.

Destacó que la apertura de este espacio es posible gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como al trabajo coordinado con la Secretaría General de Gobierno, que ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades operativas, humanas y de atención de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Morales Labastida subrayó que uno de los principales beneficios de este mecanismo es que las familias pueden solicitar apoyo para iniciar una búsqueda inmediata sin tener que esperar 24 o 72 horas ni presentar previamente una denuncia formal. Por ello, hizo un llamado a acercarse o comunicarse tan pronto como tengan conocimiento de la desaparición de una persona.

“Quiero reiterarles a las familias de personas desaparecidas que cuentan con nosotros. Seguiremos trabajando con responsabilidad, sensibilidad y sin descanso, sumando esfuerzos, personal y herramientas para fortalecer cada acción de búsqueda y encontrar a sus seres queridos”, señaló.

La Célula de Búsqueda Inmediata se encuentra ubicada en las instalaciones de Protección Civil Regional, sobre el libramiento Matamoros-Monterrey, en la colonia Lomas Real de Jarachina Norte, en Reynosa.

Finalmente, el comisionado destacó que esta nueva sede representa un avance en la presencia territorial de la Comisión y refrenda el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de acercar las instituciones a las familias y mantener acciones permanentes para la búsqueda y localización de personas.