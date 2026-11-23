Sesiona INJUVE para seleccionar a las y los ganadores del Premio Estatal de la Juventud 2026

-El jurado calificador eligió a 20 jóvenes que recibirán el galardón

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- Tras recibir 500 postulaciones de jóvenes de todo el estado, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) sesionó con el jurado calificador del Premio Estatal de la Juventud para elegir a las y los ganadores de la edición 2026.

La sesión fue encabezada por Jorge Artemio Puga Rocha, designado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) como presidente del Jurado, en compañía del director general de INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales.

La mesa de trabajo estuvo integrada por representantes de diversas dependencias e instituciones estatales, entre ellas las secretarías de Educación, Mujeres, Desarrollo Rural, General de Gobierno y Economía, así como de la SEDUMA, el COTACYT, SIPRODDIS, Cultura, el Sistema DIF y la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Durante la reunión, celebrada en el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú en Ciudad Victoria, las y los integrantes del jurado acordaron de forma democrática y transparente la selección de las y los 20 jóvenes que recibirán el galardón.

Con base en los lineamientos establecidos, el veredicto final, de carácter definitivo e inapelable, se determinó por mayoría de votos tras revisar los expedientes de las personas candidatas y evaluar cinco variables fundamentales: trayectoria, carácter inspirador, impacto y alcance, carácter innovador y proyección.

Asimismo, durante la jornada se detallaron las categorías y áreas de participación, además de realizarse la exposición de motivos para distinguir a quienes recibirán el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Tamaulipas a la juventud del estado, el cual incluye un estímulo de 50 mil pesos como incentivo.

Finalmente, al concluir los trabajos, Rodríguez Perales agradeció el compromiso, la valiosa participación y las aportaciones del jurado, fundamentales para evaluar este amplio número de perfiles, y procedió a clausurar la sesión.