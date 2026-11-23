Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), iniciará la construcción de puentes en Ciudad Victoria, para este cierre de año.

El secretario Pedro Cepeda Anaya mencionó que los fallos de las licitaciones para llevar a cabo estos proyectos se emitirán entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre.

Destacó que el segundo cuerpo del puente vehicular que se encuentra en el libramiento Naciones Unidas, en la parte posterior del Congreso del Estado, continúa en proceso de licitación, con la entrega de las propuestas.

El titular de la SOP apuntó que también se proyecta la construcción de una plazoleta entre los puentes del 8 y 9 de los bulevares Praxedis Balboa y Luis Echeverría Álvarez, sobre el cauce del río San Marcos.

Indicó que la primera etapa tendría una inversión cercana a los 80 millones de pesos, dentro de un proyecto cuyo costo total estimado ronda los 150 millones. Los trabajos comenzarían en la segunda quincena de diciembre o durante los primeros días de enero.

“Es una plazoleta que contará con iluminación, bancas y espacios abiertos. Con este tipo de obras, seguimos impulsando el beneficio para las familias tamaulipecas, brindando espacios para la recreación y convivencia”, concluyó.