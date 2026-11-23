Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- Un integrante de la Guardia Estatal obtuvo el segundo lugar en la categoría varonil de 10 kilómetros durante la primera edición de la Carrera CANACO Victoria 2026, una competencia que reunió a corredores en una jornada de activación física y convivencia deportiva.

Se trata del policía “A” Domitilo Mejía Gutiérrez, quien representó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y destacó por su desempeño durante el recorrido, y logró posicionarse entre los primeros lugares de su categoría.

Su participación refleja la importancia de mantener una preparación física constante, así como de fomentar la disciplina y los hábitos saludables que contribuyen al desarrollo integral del personal policial.

Con este tipo de participaciones, la SSPT impulsa la activación física y promueve espacios de convivencia ciudadana, en los que sus integrantes representan a la institución y fortalecen los vínculos con la sociedad tamaulipeca.