Camargo, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- Como parte de las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, para fortalecer la producción pesquera y contribuir a la conservación del empleo de los pescadores ribereños, se llevó a cabo la siembra de 200 mil crías de tilapia en la Presa Marte R. Gómez, ubicada entre los municipios de Camargo y Miguel Alemán.

La jornada fue encabezada por personal de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, a cargo de Jorge de Jesús Montagner Mendoza, en coordinación con representantes del sector productivo pesquero y en atención a las gestiones realizadas por la presidenta municipal de Camargo, Ernestina Perales Ortiz

Esta acción representa un impulso a la actividad pesquera de la región, al contribuir al fortalecimiento de las poblaciones de tilapia y generar condiciones para favorecer la productividad y las oportunidades de trabajo de quienes dependen de esta actividad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, avanza en el cumplimiento de los objetivos de sus políticas públicas orientadas a promover la sustentabilidad de la actividad pesquera, fortalecer la economía de las comunidades ribereñas y fomentar la conservación y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda así su compromiso de trabajar de manera coordinada con los gobiernos municipales y el sector productivo para estimular el desarrollo pesquero y acuícola de Tamaulipas.