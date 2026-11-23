Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- Por el impacto que significa para la vida de una niña, un niño o un joven asistir a la escuela, se puede asegurar que la educación es el mejor escudo contra la violencia, subrayó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Como hoy declaró en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, la educación es el escudo contra todo lo que, en la sociedad, especialmente la violencia, ocurre y cerramos (materia educativa) en Tamaulipas muy bien”, precisó.

Dijo que en la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya la educación es una prioridad, lo que se ha reflejado en la mejora de diversos indicadores educativos, en los que Tamaulipas destaca al ubicarse en los primeros lugares a nivel nacional.

Compartió que, en educación superior la entidad se encuentra entre los cinco primeros lugares en cobertura y está entre los 10 primeros lugares en la aplicación de proyectos científicos y tecnológicos. Ejemplo de ello es el reconocimiento que el Gobierno de México hizo a estudiantes tamaulipecos.

“Antes de ir a la APEC a China, la presidenta reconoció a 68 alumnos de media superior y superior de todo el país, el que más llevó fue Tamaulipas, cinco, y en la presentación de ocho proyectos ganadores, Tamaulipas tenía tres, vamos bien, pero aún hay muchos desafíos”, expresó.

Resaltó que los buenos resultados deben ser la motivación principal para continuar trabajando y garantizar que todo joven tenga acceso a la educación, pues actualmente sólo cuatro de cada diez jóvenes tienen un espacio asegurado en la educación superior, por lo que se requiere crear un millón de espacios para este nivel educativo.

“La buena noticia con el Dr. Américo Villarreal al cerrar el año entonces es que los 500 mil alumnos que quería la presidenta en media superior, que nos cupieran en todos los estados, pues aquí se cumplieron, en media superior tenemos el segundo lugar en cobertura”, enfatizó.

Recordó que durante los últimos 20 años en Tamaulipas sólo se había construido un CBTIS, pero que ahora, durante el presente ciclo escolar, se estarán creando diez nuevas escuelas de educación media superior, una cifra récord que dará cobertura a la demanda de este segmento de la población.