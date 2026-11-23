Por: Roberto Olvera Pérez

Espacios seguros para las mujeres

La Magistrada ´PresidentA del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Tania Contreras López, a su llegada a la ceremonia de Honores a la Bandera de este lunes, dio la nota como de costumbre y dio a conocer que el Poder Judicial de Tamaulipas buscará convertir alrededor de 45 instalaciones judiciales en espacios seguros para mujeres que enfrenten situaciones de riesgo o violencia.

Señaló que este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se firmará un convenio con la Secretaría de las Mujeres para capacitar al personal judicial y establecer protocolos que permitan brindar resguardo temporal, acompañamiento y canalización a las autoridades correspondientes.

“Lo que queremos es que una mujer que se sienta en peligro, que crea que alguien la está siguiendo o que haya sufrido una agresión, sepa que puede acercarse a nuestras oficinas y pedir ayuda”, expresó Contreras López, quien recordó que durante el primer año de su administración se pasó del 10 al 100 por ciento de las personas juzgadoras capacitadas para juzgar con perspectiva de género.

La magistrada explicó que esta medida incluirá juzgados, Centros de Convivencia Familiar y Ciudades Judiciales en distintos municipios del estado. La habilitación será progresiva y se informará a la ciudadanía sobre las ubicaciones y horarios de atención. “Que una mujer que necesite ayuda sepa que tiene una puerta abierta en el Poder Judicial”, puntualizó.

NOTAS CORTAS

1.- Sigue muy activa la senadora Olga Sosa Ruiz, pues este domingo por la mañana lo dedicó visitar el municipio de Altamira, donde recorrió la zona ejidal para continuar con el posicionamiento de la Cuarta Transformación y promover los programas sociales. Así lucha por los derechos de la gente desde el senado de la Republica, tanto para las niñas, niños, juventudes y adultos mayores.

2.- Una vez conocida la convocatoria para el registro de aspirantes a comités distritales locales en Tamaulipas, se dieron las renuncias de posibles candidatos o candidatas, sobre todo en Victoria, donde Lorena Zapata se despidió de la Secretaria de Bienestar Social de Municipio y se apuntó para una de las dos que corresponden a esta cabecera distrital. Seguramente de acuerdo a encuestas encabezará una de ellas y es garantía de triunfo, por lo que no hay duda seguramente hará el uno dos con Lalo Gattás, quien va cincho a la diputación federal 05 distrital y por Morena.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco