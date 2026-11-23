Yasuriana Villazana López, alumna de bachillerato de la UAM Valle Hermoso, avanza a la etapa selectiva rumbo a competencias internacionales de Europa, Asia e Iberoamérica; además ha sido convocada para recibir entrenamiento intensivo por el Instituto de Matemáticas de la UNAM y del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Ciudad Victoria, Tam.- 23 de noviembre de 2026.- Como resultado del impulso que la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado brinda al desarrollo del talento juvenil y el liderazgo de las mujeres en las áreas científicas, la estudiante de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Yasuriana Villazana López obtuvo la medalla de oro y el primer lugar en el 40.º Concurso Nacional Preuniversitario de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas.

Alumna del bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), Villazana López marcó un precedente para la entidad al convertirse en la primera mujer tamaulipeca en obtener una medalla de oro en esta justa, la primera representante del estado en lograrlo durante su debut y la concursante con el puntaje más alto entre todas las competidoras del país.

Su desempeño la ubicó dentro del exclusivo grupo de 18 medallistas de oro de México tras destacar entre 192 finalistas provenientes de las 32 entidades de la República Mexicana, durante la competencia celebrada del 16 al 21 de noviembre de 2026 en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey.

Gracias a estos resultados, la joven universitaria integra la preselección nacional rumbo a cuatro competencias internacionales: la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), a celebrarse en julio de 2027 en Hungría; la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas (EGMO), programada para abril de 2027 en Croacia; la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas (OIM); y la Olimpiada Matemática de Asia y el Pacífico (APMO).

Asimismo, fue convocada formalmente por el Instituto de Matemáticas de la UNAM y el programa Global Teaching Labs del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para participar en la Sesión I: Entrenamiento Intensivo Nivel EGMO, del 10 al 17 de enero de 2027. Dicho programa bilingüe será impartido por tres entrenadoras del MIT, junto con entrenadoras de la UNAM y exmedallistas internacionales, e incluirá evaluaciones selectivas hacia el certamen europeo.

La constancia oficial del primer lugar nacional fue avalada por el presidente de la Sociedad Matemática Mexicana, Armando Mata Romero; la presidenta de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, María Guadalupe Russell Noriega; y el director académico del certamen, Luis Eduardo García Hernández.

Por su parte, el director de la UAM Valle Hermoso, Jesús Roberto García Sandoval, reconoció la disciplina, constancia y preparación académica de la estudiante, así como el acompañamiento formativo que la UAT ofrece en la región norte de la entidad para potenciar las capacidades de las nuevas generaciones y fortalecer las vocaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Con el impulso al talento científico y el fortalecimiento de la educación de calidad en sus unidades académicas, la UAT reafirma su compromiso con la formación integral y el desarrollo del capital humano del estado.