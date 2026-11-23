Conmemora Sector Naval La Pesca 201 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar en el marco del Día de la Marina Armada de México

La Secretaría de Marina a través del Sector Naval La Pesca informa que esta mañana en el Poblado de La Pesca, Municipio de Soto La Marina, se llevó a cabo la Ceremonia Conmemorativa a los 201 años de la Consolidación de la Independencia en el Mar, en el marco del 23 de noviembre, “Día de la Armada de México”.

Este acto fue presidido por el C. Contralmirante del Cuerpo General, Diplomado de Estado Mayor, Francisco Figuereo Corona, Comandante del Sector Naval La Pesca, en compañía de autoridades navales, civiles y militares, quienes engalanaron la ceremonia en la que se dio lectura a la lista de héroes de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar.

Asimismo, se dio lectura a la reseña histórica de esta fecha, que evoca la Consolidación de la Independencia en el Mar, hace 201 años, acontecimiento que reafirmó la soberanía nacional y marcó el rumbo de la historia naval de México. A lo largo de estos dos siglos, la Armada de México ha evolucionado para responder a las exigencias de cada época, fortaleciendo sus capacidades mediante el desarrollo tecnológico, la innovación y la modernización de sus medios, con el firme compromiso de salvaguardar la soberanía nacional y servir al pueblo de México.

De igual manera, en el marco de esta significativa fecha se entregaron ascensos al grado inmediato superior y condecoraciones al personal naval que ha destacado en acciones sobresalientes en esta Institución.

En su oportunidad, el Comandante del Sector Naval La Pesca, señaló que el 23 de noviembre, día de la Armada de México es una fecha que nos invita a recordad nuestra historia, honrar el legado de quienes nos precedieron y reafirmar nuestro compromiso con la nación.

Cabe destacar que la Secretaría de Marina-Armada de México recuerda con orgullo el 23 de noviembre de 1825, fecha en que las fuerzas españolas abandonaron la Fortaleza de San Juan de Ulúa, Veracruz, y las fuerzas mexicanas izaron el lábaro patrio, consolidando así la Independencia en el Mar.

Esta hazaña fue posible gracias al valor y patriotismo del pueblo mexicano, así como al liderazgo del Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda y Borreyro y sus marinos, quienes defendieron la soberanía nacional.

A 201 años de este acontecimiento, la Armada de México honra su legado y reafirma su compromiso de mantenerse a la vanguardia tecnológica y operativa para responder a las necesidades de la nación, bajo los valores de Honor, Deber, Lealtad y Patriotismo