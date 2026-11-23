Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- La reducción gradual de la jornada laboral beneficiará a más de 200 mil trabajadores de Tamaulipas, principalmente del sector industrial y maquilador, como parte de la reforma que comenzará a implementarse en 2027 y avanzará progresivamente hasta alcanzar las 40 horas semanales en 2030, en el marco de las acciones impulsadas por el Gobierno de México y respaldadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, en suplencia por ausencia de la persona titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Emanuel Reséndez Gómez, informó que la STPS acompañará a las empresas durante la aplicación de esta disposición, mediante asesorías para facilitar su cumplimiento y evitar afectaciones tanto a los centros de trabajo como a sus empleados.

El funcionario detalló que el ajuste iniciará con una jornada máxima de 46 horas semanales en 2027; posteriormente disminuirá a 44 horas en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas en 2030. Esta transición deberá realizarse sin reducir los salarios ni las prestaciones de las personas trabajadoras.

Como parte de las acciones de vigilancia, la dependencia estatal realizará inspecciones aleatorias para verificar que los centros laborales respeten los nuevos límites de horario y cuenten con el registro electrónico de la jornada de sus trabajadores. Reséndez Gómez señaló que también se mantendrá el acercamiento con empresarios, particularmente de la industria maquiladora y de las pequeñas y medianas empresas, para orientarlos sobre la aplicación de la reforma.

Asimismo, indicó que las empresas que incumplan podrán ser objeto de amonestaciones y sanciones, cuyos alcances económicos se encuentran en revisión por las áreas correspondientes de Inspección. El objetivo, precisó, es garantizar que la reducción se aplique en Tamaulipas y que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus nuevas obligaciones y derechos.

Con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, refrendó su compromiso con el respeto a los derechos laborales, la promoción de condiciones de trabajo dignas y el bienestar de las familias, como parte de la política del Gobierno Humanista y de la Transformación.