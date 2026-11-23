-Cada vez son más las mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores que disfrutan viajes gratuitos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 23 de 2026.- En Tamaulipas, el turismo dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho, y ahora gracias al Programa de Turismo Social impulsado por el DIF Tamaulipas, encabezado por la doctora María de Villarreal, y la Secretaría de Turismo, liderada por Benjamín Hernández Rodríguez, cientos de familias que nunca habían salido de sus comunidades están descubriendo las maravillas del estado.

Este esfuerzo humanista, respaldado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, está transformando vidas con experiencias gratuitas que generan bienestar emocional, inclusión y sonrisas compartidas, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo de Tamaulipas.

Refirió que el programa atiende a grupos prioritarios de programas como Lazos del Bienestar, estudiantes de centros de rehabilitación, integrantes de agrupaciones de mujeres que enfrentan el cáncer de mama, y adultos mayores que recuperan la alegría de convivir y explorar.

Indicó que tan solo en 2025, fueron mil 193 personas las que disfrutaron de viajes completamente gratuitos que incluyen transporte, hospedaje, alimentación y guías certificados, entre niñas, niños, mujeres, personas adultas mayores, con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad, quienes recorrieron destinos que antes les parecían inalcanzables.

Muchos de estos beneficiarios vivieron momentos especiales, ya que personas que jamás habían contemplado el mar, lo conocieron en Playa Miramar; familias descubrieron la majestuosidad de la Reserva de la Biósfera El Cielo, en Gómez Farías, donde admiraron paisajes, fauna y cielos estrellados; otras conocieron el Pueblo Mágico de Tula, el Zoológico Tamatán, el Museo Tamux o los encantos de Jaumave, Tampico, Ciudad Madero y El Mante. Ejemplo de ello, es que este fin de semana, habitantes del Ejido 5 de Mayo en Tula viajaron a Tampico y Playa Miramar en Ciudad Madero.

Hernández Rodríguez dijo que el Programa de Turismo Social de Tamaulipas es mucho más que un programa: es una declaración de principios, y demuestra que un gobierno humanista puede convertir el turismo en herramienta de justicia social, inclusión y bienestar.