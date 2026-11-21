Matamoros, Tamaulipas.- Noviembre 21 de 2026.- Buscando garantizar que todas y todos los estudiantes tengan acceso a espacios educativos seguros y dignos, durante el próximo año los tres órdenes de gobierno continuarán invirtiendo en infraestructura educativa en Matamoros, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“Yo creo que va a estar el presupuesto cerca de los, entre todo, entre estatal, el municipal y desde luego el federal, cerca de los 700 millones de pesos de infraestructura para la educación pública en Matamoros”, precisó.

Explicó que alrededor del 80 por ciento de las escuelas de Matamoros y de Tamaulipas cuentan con estas condiciones dignas para brindar el servicio educativo, al contar con mobiliario, aires acondicionados, salones de clases e instalaciones eléctricas y sanitarias de calidad.

“Si traemos ahí un rezago, pues la administración pasada dicho con toda verdad, se atrasó mucho en esto. Entonces aquí en Matamoros hay algunas escuelas en las áreas rurales que están teniendo un poco el problema con la luz, vamos a apurar el paso para que las instalaciones eléctricas las puedan tener”, apuntó.

Indicó que otra prueba del compromiso que el Gobierno Federal tiene con la educación es la inversión de La Escuela Es Nuestra (LEEN), programa del que reciben recursos todas las escuelas del país cada dos años y que las madres y padres de familia de cada plantel deciden en qué invertir, de acuerdo con lo que requiere cada centro educativo.

Informó también que Matamoros será uno de los municipios tamaulipecos que contará con el Bachillerato Nacional Margarita Maza que construirá el Gobierno de México. “Es un bachillerato que crearon en esta administración para jóvenes que abandonaron el bachillerato, es un modelo flexible de 20 horas y creo que va a ser muy bueno para Matamoros”, apuntó.

Reconoció que algunas de las escuelas en Matamoros sufren afectaciones a causa de las inundaciones provocadas por las lluvias y reiteró el compromiso que la SET tiene para restablecer su funcionamiento. “Primero, cuidar la integridad de los niños, de las alumnas, de los alumnos; y segundo, reparar todo lo que haya quedado inservible a causa de la inundación”, enfatizó.

Refrendó el compromiso que tanto el gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como el gobierno estatal del gobernador Américo Villarreal Anaya tienen con la educación, por lo que, junto con las administraciones municipales colaboran para generar las mejores condiciones para que las y los estudiantes cuenten con una formación educativa de calidad.