POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< La escuela romana en la práctica política actual

Desde que el mundo es mundo, la política se ha ejercido acompañada de la dadiva, la historia está plena de testimonios de cómo, las masas que en su mayoría pertenecen a una clase necesitada, son las que históricamente se han prestado para “vestir” los actos públicos de campaña y de quienes gobiernan. Han llenado todas las plazas principales del país, incluyendo el zócalo capitalino.

En el sistema romano de aprovisionamiento la “frumentatio” fue la distribución gratuita mensual de grano (trigo); se entregaban 33 kilogramos por familia, o bien por un precio muy bajo, meramente simbólico; algunos emperadores agregaron aceite de oliva, vino y carne de cerdo a esas dotaciones, sobre todo cuando subían al poder, era una manera de festinarlo.

En México la política se sustentó con la entrega de despensas, hoy se proporciona un “dinerito” que ayuda a mejorar la despensa familiar, “no es igual, pero en resultados es lo mismo, la compra de aprobación.

Regresando al tema romano, cuando un personaje buscaba un cargo público, o la entrada al Senado, aquí los integrantes de ese foro, o sea los senadores, también recibían una bolsa de monedas de oro, era su compensación por su voto aprobatorio.

En la época de la República Romana, los políticos con aspiraciones de entrar al Senado, tenían que financiar de su bolsillo un reparto extraordinario de comida, ofrecer banquetes públicos y no faltaba el espectáculo de los gladiadores, cumpliendo con la sentencia de que “al pueblo pan y circo”. Con esto aseguraban el voto de la plebe durante las asambleas.

Cualquier similitud con las prácticas mexicanas del pasado reciente y actual, no es coincidencia, es análisis y estudio de los maestros romanos, adaptando esos procedimientos a nuestro tiempo y circunstancias.

EL INTERCAMBIO DE BIENES BÁSICOS POR APOYO POLÍTICO. – El PRI, fue sin duda un estudioso de la sociedad romana y sus políticos, está presente en el manejo del discurso, en el priismo de finales del siglo XX era una condición ser un buen orador para dar buenos resultados como candidato; no tuvimos un Cicerón, pero si muchos se esforzaron por hacer vibrar a las masas y algunos lo lograron.

También estuvo presente el PRI en la comunicación y la política masiva, donde tampoco tuvimos a un Julio César o un Augusto, pero imitaron sus estrategias con monumentos, con obras que vinieron a modificar el paisaje urbano y la publicación de textos autobiográficos o narrativas que de alguna manera proporcionaron las bases de la comunicación política masiva.

En síntesis, el intercambio de bienes básicos a cambio de apoyo político es una práctica tan antigua como la misma organización política, hoy ese recurso se recibe a través de una tarjeta bancaria de débito, y abona a la paz social, a mejores condiciones de ida, y de alguna manera legítima a quien ejerce el poder; “te reconozco, puesto que recibo tu apoyo”, aunque este provenga del pago de impuestos de los mexicanos, pero bien pudiste encaminar este recurso a otro renglón como lo hicieron los anteriores gobiernos.

PRESIDE EL GOBERNADOR, DESFILE DE LA REVOLUCIÓN. – Este 20 de noviembre, el gobernador Américo Villarreal Anaya, encabezó en Ciudad Victoria el desfile cívico-deportivo-militar conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana. En esta jornada, el mandatario presidió la ceremonia donde fueron entregados ascensos y condecoraciones de perseverancia al personal militar; destacando entre ellos el ascenso otorgado al general de brigada de Estado Mayor del comandante de la 48 Zona Militar, José Fernando Vargas Delgado.

El recorrido de la descubierta, tuvo lugar sobre el bulevar Tamaulipas, contando con la participación de 34 contingentes y más de 2,500 asistentes, incluyendo bandas de guerra, escoltas escolares y elementos de las Fuerzas Armadas.

En esta ocasión el gobernador Villarreal Anaya estuvo acompañado por mandos militares, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como integrantes de su gabinete.

MUNICIPIO DE VICTORIA SIGUE AVANZANDO EN PAVIMENTACIÓN. –

En esta ocasión le tocó a la avenida Central en la colonia Lázaro Cárdenas, ser recuperada a través del programa de pavimentación hidráulica que impulsa el gobierno municipal que preside Lalo Gattás. Esa arteria al estar ubicada sobre un cauce natural de agua, colapsó por el intenso escurrimiento pluvial de los últimos meses.

Se trata de una obra significativa para los habitantes entre eje vial y calle Violeta, quiénes agradecieron al alcalde de Victoria y su equipo de trabajo durante el banderazo de inicio de los trabajos de instalación de 1,241 M2 de carpeta hidráulica. Antes del inicio de la obra, COMAPA Victoria concluyó la sustitución de la línea de drenaje de un diámetro de 12 pulgadas, como medida de previsión a necesidades futuras.

LA UAT FORTALECE SU INFRAESTRUCTURA PARA ENCARAR 2027.- Con visión de futuro, la Universidad autónoma de Tamaulipas se prepara para responder a un crecimiento histórico en su población estudiantil; el fortalecimiento de su infraestructura académica y operativa es atendida por instrucciones del rector Dámaso Anaya Alvarado, y lo hace de cara al inicio de 2027.

El rector destacó que, durante 2026 la institución rompió récords en el ingreso de nuevos alumnos, logrando un desarrollo institucional que no se registraba desde hace varios años. Este aumento en la demanda educativa ha llevado a la universidad a expandir sus espacios físicos incluyendo la construcción y habilitación de más aulas laboratorios e infraestructura sanitaria.

Este repunte, ha tenido como respuesta alinear la oferta académica con el desarrollo económico y social de la entidad y como resultado de este plan, la Universidad ha incorporado 14 nuevas licenciaturas diseñadas para atender las necesidades actuales de Tamaulipas