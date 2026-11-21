Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Con un contingente integrado por 449 elementos de sus distintas áreas operativas, deportivas y académicas, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) participó en el desfile cívico-deportivo conmemorativo del 116 aniversario de la Revolución Mexicana, presenciado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el titular de la dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero, integrantes de la línea de honor y público en general.

El agrupamiento estuvo encabezado por las escoltas varonil y femenil que portaron la Bandera Nacional y el Escudo de Armas de Tamaulipas, seguidas por la Banda de Guerra, los carros alegóricos alusivos a personajes tamaulipecos, destacando la participación del Agrupamiento Femenino de la Guardia Estatal como “Adelitas”, así como personal de la Fuerza Especial de la Guardia Estatal (FEGE).

Durante el recorrido también se sumaron los binomios policiales y el agrupamiento montado de la corporación, quienes realizaron una exhibición de su entrenamiento, destreza y coordinación operativa ante las familias asistentes.

Asimismo, desfilaron los equipos representativos de atletismo, futbol en sus ramas varonil y femenil, voleibol femenil, además de estudiantes e instructores de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas (USJT), proyectando ante la ciudadanía la disciplina, preparación física y vocación de servicio de la institución.