Olga Sosa llama desde Tampico a fortalecer los derechos y la autonomía de las mujeres

En el Primer Congreso Nacional SORORA, la senadora destacó el papel de las redes de apoyo para abrir oportunidades y cerrar brechas de desigualdad.

Tampico, Tamaulipas.- Durante la inauguración del Primer Congreso Nacional SORORA 2026 “El Poder de Encontrarnos”, la senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruíz, llamó a fortalecer los derechos de las mujeres, dignificar su trabajo y ampliar su autonomía. Ante participantes de distintos municipios del estado, sostuvo que la igualdad es una causa de justicia y un principio democrático.

En la ceremonia inaugural, Marcia Benavides Villafranca, titular de la Secretaría de las Mujeres de Tamaulipas, asistió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya y transmitió un mensaje de su parte. También participó Karla Daniela Cuéllar Mendoza, directora de Vinculación Social y con la Iniciativa Privada, en representación de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal.

Sosa Ruíz destacó que la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo, primera mujer presidenta de México, reivindica a quienes abrieron camino y amplía el horizonte de las nuevas generaciones. “Hoy una niña puede creer que puede ser lo que quiera ser, hasta presidenta de la República”, señaló.

La senadora morenista recordó en su mensaje, que junto con un grupo de amigas del sur de Tamaulipas, comenzó a construir una red de apoyo para abrir espacios a otras mujeres.

Entre ellas mencionó a Mónica Villarreal Anaya, hoy presidenta municipal de Tampico, a quien saludó durante el encuentro.

Sosa Ruíz destacó las causas que comparte con otras legisladoras, como la prevención de las violencias, el empoderamiento económico de las mujeres, el reconocimiento del trabajo de cuidados y la protección de niñas y niños.

Agradeció la participación de mujeres de Miguel Alemán, Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Madero y Tampico, y reconoció el trabajo de Claudia S. Corichi García, presidenta de Colectivo SORORA, y de Andrea García García, presidenta de SORORA Capítulo Tamaulipas.

“Cuando una mujer avanza, abre caminos. Cuando muchas mujeres se unen, se transforman realidades”, afirmó al invitar a las y los asistentes a seguir fortaleciendo sus redes de apoyo.

En el presídium también participaron Silvia Olvera Saldívar, presidenta del Capítulo Sur de Tamaulipas de SORORA, y Rocío Adriana Abreu Artiñano, presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados e integrante nacional de la colectiva, así como Amalia García Medina, senadora y exgobernadora de Zacatecas, y José Ramón Gómez Leal, senador por Tamaulipas.

También asistieron Gilberto de Guzmán Bátiz García, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Arístides Rodrigo Guerrero García, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de Frida Denisse Gómez Puga, consejera del Instituto Nacional Electoral, y la notaria Luz María Diez de Urdanivia del Valle, vicepresidenta de la Zona Norte y representante del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.