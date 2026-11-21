Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 21 de 2026.- El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y se previene a través de la vacunación y en el estado se ha tenido una buena respuesta de la población desde que inició el reforzamiento de este biológico, dijo el Secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales.

Señaló que, desde mayo de 2025, como parte de la campaña intensiva de vacunación y recuperación de esquemas, se han aplicado más de 890 mil dosis de la vacuna contra el sarampión a niñas, niños y adultos, lo que ha permitido fortalecer la protección de la población y mantener a Tamaulipas, hasta la fecha, con cero casos de contagio de esta enfermedad.

“Para mantener a Tamaulipas libre de casos de sarampión, el Sector Salud continúa con la aplicación de esta vacuna de forma intensiva y cada año se tiene una meta de aplicación de 52 mil dosis”, destacó Guerrero Morales, al tiempo de exhortar a los padres o responsables de niños y niñas de 12 y 18 meses a que acudan a aplicar las dosis correspondientes de esta vacuna que los protege para toda la vida.

Informó que se ha hecho un análisis y se ha detectado que son grupos en donde se debe reforzar la vacuna contra el sarampión es en los niños, niñas y adolescentes de 1 a 16 años, que es el grupo en el que se detectó que existe un riesgo significativo y que para seguir sin casos se debe vacunar de forma intensiva.

En lo referente a la población mayor, un gran porcentaje se encuentra vacunada porque lo hicieron cuando eran pequeños o cuando surgieron los brotes de la enfermedad a nivel nacional y recibieron al menos una dosis, pero si se baja la guardia, se deja de vacunar y la gente deja de buscar la vacuna, el siguiente año quedará pendiente de vacunar a la población objetivo (12 y 18 meses).

“En el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, no hemos tenido desabasto de estos biológicos y para mantener al estado libre de este padecimiento nos exige reforzar el programa de vacunación universal, como se ha hecho en los últimos años y promocionar la vacuna que es eficaz y segura”, reiteró el secretario de Salud.

Se pueden vacunar contra el sarampión: