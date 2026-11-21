Por: Raúl Terrazas Barraza

UAT crece y apuntala desarrollo

Conectar a la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas con el desarrollo económico, social y poblacional, pero con una visión integral en la que, como institución de educación superior, puede aportar servicio social, profesionales competitivos, ciencia e investigación, requirió trabajo constante y planeado.

Con la determinación del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, de hacer de la universidad pública una aliada segura de la transformación que impulsa desde Palacio de Gobierno, la institución educativa trazó una ruta significativa que permitió, con nuevas carreras en los últimos dos años, atender las necesidades de puestos de trabajo con profesionistas calificados.

Esa conexión dio pie a 14 nuevas licenciaturas estructuradas conforme a las necesidades de las empresas y negocios que funcionan tanto en la frontera como en el centro y sur de la entidad, entre ellas las relacionadas con el comercio internacional, logística, aduanas, transporte y negocios. De esta manera, la articulación de la UAT con el desarrollo dio confianza a los inversionistas al constatar que la educación superior va en el sentido de las necesidades de la industria.

Las nuevas carreras orientadas a la oferta laboral, desde luego, llamaron la atención de la sociedad y más jóvenes ingresaron a las aulas de la UAT, al grado de que en este 2026 las expectativas de las autoridades rectorales respecto al ingreso de alumnos fueron superadas ampliamente, lo que significó un crecimiento histórico que ahora requiere una respuesta de la propia institución para ampliar y mejorar la infraestructura académica y operativa.

La ruta marcada por el rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, generó el cambio esperado, porque la UAT dejó de ser una institución que egresaba alumnos en forma mecánica para convertirse en un factor que apuntala la productividad de las empresas y el desarrollo económico del estado.

El líder de los universitarios ha dicho que los planes para 2027 son construir y ampliar más espacios físicos, como aulas, laboratorios e infraestructura sanitaria, en el entendido de que el plan diseñado hace dos años ya consideraba la expansión, misma que responde a la confianza de los padres de familia para que sus hijos estudien en la UAT y, desde luego, a la seguridad de empresas e inversionistas de que en cada región habrá generaciones de jóvenes para atender las necesidades de mano de obra.

El modelo concebido entre el gobernador de la entidad y el rector de la universidad funciona y requiere firmeza para integrar todos aquellos elementos, como la ampliación de la infraestructura física y tecnológica, a fin de responder al crecimiento de la matrícula en las más de 80 carreras de licenciatura y posgrado que, dicho sea de paso, se encuentran certificadas por organismos especializados.

Conectar a la universidad pública con el desarrollo económico y social de Tamaulipas era algo que faltaba para consolidar la educación profesional que se imparte desde la UAT.

Los otros

Las presiones que ejercen algunos grupos minúsculos del profesorado sindicalizado de Tamaulipas para que el dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, permita la emisión de la convocatoria para la elección de su relevo, hacen pensar que, como andan las cosas, es casi seguro que se queden con las ganas de hacer grilla en el magisterio, en especial Enrique Meléndez Pérez, quien busca ser otra vez secretario general del comité.

La gritería de los aspirantes a la silla de la Sección 30 mantiene mucha actividad en las regiones de la entidad para que los maestros los tengan presentes y que, en el momento en que haya convocatoria, puedan lanzarse con todo al ruedo a fin de ganar las preferencias de las bases sindicales y conseguir su voto.

Lo malo en este asunto es que, por la desesperación, los aspirantes lanzan todo tipo de injurias y descalificaciones contra Rodríguez Treviño, situación que rebaja el nivel de la disputa entre sindicalistas.

Casi al cierre de la primera parte del ciclo escolar en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), suceden cosas que implican pérdida de tiempo, clases y entrega de trabajos para las calificaciones semestrales, de tal manera que la única solución termina siendo el pago de materias por cientos de alumnos que prefieren desembolsar recursos antes que perder el semestre, así sea a regañadientes de sus padres.

Una acción inusual fue la colocación de avisos de alerta por presuntas amenazas de balaceras en las inmediaciones del plantel, en este caso del CBTIS 119, situación que creó tensión entre la comunidad estudiantil y los padres de familia, muchos de los cuales prefirieron que sus hijos no asistieran a clases, aun cuando después les cobraran los exámenes de materias que ya estaban programados.

De alguna manera se entiende la postura del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quien consideró que la colocación de las amenazas en el interior del plantel debe investigarse para dar con los responsables, a quienes se suspenderá por tres días; sin embargo, son los bachilleratos técnicos que existen en la entidad donde más problemas se presentan para el cumplimiento de los programas educativos.

También el funcionario educativo tiene que voltear a ver los negocios que hacen maestros y directivos al reprobar a cientos de alumnos para que paguen las materias y, de esa forma, obtener ingresos cuyo destino todo mundo desconoce.

En el mismo CBTIS 119 existe el caso de un maestro titular que nunca dio clases a los alumnos y de quien hizo las veces de suplente, que también faltó durante muchas semanas porque decidió salir de la ciudad para cuidar a una persona enferma. Ahora, como no hubo clases, todos los alumnos tienen que pagar la materia para no reprobarla.