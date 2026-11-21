-Acercan servicios a las y los mediante la simplificación y digitalización

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 21 de 2026.- Facilitar el acceso a la justicia también significa evitar trámites complicados, reducir tiempos de espera y procurar que las personas no tengan que realizar gestiones innecesarias para recibir atención. Con esta visión, la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital (SIID) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJT) llevaron a cabo la firma de un convenio de colaboración para impulsar la simplificación administrativa, reducir requisitos y fortalecer los mecanismos de atención a la ciudadanía mediante herramientas digitales.

El acuerdo fue formalizado por el secretario de Innovación e Inteligencia Digital, Edwin Tuexi Amaro, y el fiscal general de Justicia del Estado, Mtro. Jesús Eduardo Govea Orozco, quienes establecieron las bases para coordinar esfuerzos institucionales dirigidos a revisar, homologar y mejorar los procedimientos que la población realiza ante la fiscalía, con especial atención en la eliminación de pasos y requisitos administrativos que puedan simplificarse. Esta colaboración parte de una premisa fundamental: las instituciones deben adaptarse a las necesidades de las personas y no al contrario. Por ello, modernizar los servicios públicos implica revisar cómo funcionan, identificar duplicidades, reducir cargas administrativas y aprovechar la tecnología para que cada gestión resulte más clara, ágil y accesible.

El secretario de Innovación señaló que en el ámbito de la procuración de justicia, este propósito adquiere una relevancia especial, pues quienes acuden a la fiscalía pueden hacerlo en circunstancias que requieren orientación y atención oportuna. Evitarles procesos innecesariamente complicados representa también una forma de brindar un servicio más sensible a sus necesidades. Uno de los ejes del convenio será avanzar en la simplificación de los procesos, procurando que las personas presenten únicamente la información y documentación indispensables. La revisión permitirá identificar oportunidades para reducir tiempos de respuesta, evitar solicitudes repetitivas y disminuir desplazamientos que representan una carga económica y de tiempo para las familias, especialmente para quienes viven en municipios alejados de los principales centros de atención.

Como parte de esta ruta de colaboración, ambas instituciones también han trabajado en la incorporación de herramientas de identidad digital, entre ellas Llave MX, mecanismo nacional de autenticación que permite validar la identidad de las personas en entornos digitales. Su aprovechamiento en los servicios gubernamentales busca facilitar el acceso a plataformas y fortalecer la certeza de los procesos de identificación, contribuyendo a que la ciudadanía interactúe con las instituciones de manera más sencilla y segura. Asimismo, estos mecanismos abren oportunidades para mejorar la coordinación entre sistemas institucionales y evitar que las personas proporcionen repetidamente información que ya obra en poder de las autoridades, siempre que exista fundamento y autorización para su consulta, de modo que las instituciones asuman una mayor responsabilidad en la gestión de la información.

El convenio se inscribe en la estrategia estatal de simplificación y digitalización que impulsa Tamaulipas en coordinación con el Gobierno de México, a partir de su incorporación al Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, formalizada en abril de 2025 con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Esta política establece como objetivos reducir en un 50 por ciento el número de trámites, requisitos y tiempos de resolución, además de lograr que el 80 por ciento de los trámites y servicios estén disponibles en línea. En este contexto, la Fiscalía General de Justicia representa un ámbito estratégico por la importancia de los servicios que presta y la necesidad de ofrecer mecanismos de atención cada vez más accesibles.

Por su parte, la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital desempeña un papel fundamental como instancia encargada de impulsar y coordinar las capacidades tecnológicas del Gobierno del Estado, acompañando a las instituciones en la modernización de sus procesos y en el desarrollo de soluciones que respondan a necesidades concretas.

Esta colaboración también se vincula con los avances que la propia fiscalía ha desarrollado en materia de atención digital, mediante las herramientas y servicios disponibles en su portal de Fiscalía Digital. La coordinación con la SIID permitirá fortalecer esta ruta desde una perspectiva integral, procurando que la simplificación de los procedimientos y el aprovechamiento de las soluciones tecnológicas avancen de manera conjunta y que los canales digitales sean cada vez más útiles y sencillos para las personas.

Con la firma de este convenio, el Gobierno de Tamaulipas fortalece la coordinación entre instituciones para construir una administración pública más moderna, accesible y cercana, donde las personas inviertan menos tiempo en gestiones administrativas, encuentren información más clara y cuenten con alternativas que faciliten su acercamiento a las instituciones, sin importar dónde se encuentren.