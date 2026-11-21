Por: Roberto Olvera Pérez

Del senado al territorio

​La orgullosamente tamaulipeca, senadora Olga Sosa Ruiz, agarró corte en la zona conurbada. Primero estuvo en Madero como invitada especial en el arranque de los trabajos de reencarpetado del estacionamiento del Instituto Tecnológico y a lado del alcalde Erasmo González Robledo.

Dijo que esto es parte del Plan de obra municipal en el 2025 se destinó un presupuesto histórico para la pavimentación de calles en colonias con rezago, para la rehabilitación de vialidades e infraestructura deportiva y educativa, es decir, el presidente Erasmo González Robledo, es un aliado de las escuelas y de la educación y eso se valora mucho.

Hoy tenemos a un presidente que ha trabajado todo el año en la pavimentación de calles, en la infraestructura urbana y me dio mucho gusto saber que se aumentó el presupuesto para la pavimentación de las calles. Ya era histórico y hoy lo has aumentado alcalde. Muchas felicidades porque las vialidades para todos, pues generan entornos seguros y bienestar para la gente. Más de 40 obras terminadas en este año, más de 25 acciones en desarrollo y se sigue trabajando para cerrar fuerte este año en Madero.

Y no le afloja el paso, también estuvo en Tampico por invitación directa de la alcaldesa de este Puerto, Mónica Villarreal Anaya, al desfile del 20 de noviembre, quien dijo agradecer esa distinción y la participación es bastante nutrida, y sabe Tampico que le reconozco toda su actividad. Enhorabuena.

Hay que recalcar que la senadora sumó a las actividades de este fin de semana a figuras clave de la región, pues saben que el proyecto político va pa’ delante.

NOTAS CORTAS

1.- Otra jornada exitosa de “Miércoles con tu Presidenta”, la cual la encabezó como de costumbre Nataly García Díaz, alcaldesa de Díaz Ordaz. Es un espacio en el que escuchó y atendió de manera directa las solicitudes y necesidades de las y los ciudadanos. Durante la jornada, la edil refrendó su compromiso de mantener un gobierno cercano a la gente, que escucha, atiende y da seguimiento puntual a las demandas de la población. García Díaz destacó la importancia de mantener este contacto directo con la ciudadanía para ofrecer respuestas y soluciones a sus planteamientos.

2.- Por cierto, este miércoles estuvo de fiesta el Ejido Francisco Villa de San Fernando, pues cumplió 67 años de su fundación y las autoridades locales realizaron diferentes actividades en el marco de su conmemoración como el tradicional reinado “Señorita Revolución”. El jueves por la mañana se celebró con la tradicional cabalgata y sus famosas carreras de caballos. Ah, y no podía faltar el festival artístico y cultural, donde la Secundaria Técnica No. 41 participó con números artísticos y se lució.

Según la agenda de tres días, culminaría este viernes por la noche con un grandioso baile popular totalmente gratis para toda la comunidad. La presencia de la alcaldesa Verónica Aguirre de los Santos, le dio más realce a las actividades alusivas a un año más de su fundación del Ejido y se aprovechó para la inauguración de la calle tan anhelada que pavimento en la comunidad. Gracias, muchas gracias alcaldesa, dijeron los habitantes del lugar, así como todas y todos los alumnos del plantel educativo.

3.- Y como es tiempo de mujeres y de la transformación, dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En Padilla, Güemez y Llera, es decir, Roxana Castillo, Ivonne Ponce y Juany Carmona, no le aflojan al paso y van viento en popa en busca de ser las elegidas como coordinadoras de la defensa del voto de MORENA y por ende, ser las candidatas a la presidencia municipal de MORENA en estos municipios del centro del estado; recibiendo apoyos ciudadanos al por mayor.

Tan solo la Dra. Roxana estuvo recientemente en la comunidad Marte R. Gómez, donde fue bien recibida por sus habitantes y dijo: No hay transformación sin escuchar al pueblo. Seguiremos caminando cada comunidad, cada barrio, cada colonia, casa por casa de Padilla, porque nuestra fuerza está en la gente. Y es tiempo de un cambio verdadero en este municipio, porque, “De la mano del Pueblo, Transformamos Padilla”, agregó.

4.- Otro que no le afloja el paso rumbo a la diputación federal por el distrito 05 de Victoria, es el carismático y auténtico líder migrante Román Bock, pues cumple con los lineamientos de su partido Morena, done el amor por el pueblo se demuestra trabajando por su dignidad y sus derechos. Con esa convicción dice, participamos hoy en la asamblea informativa de Morena y compartimos el periódico Regeneración.

Gracias a quienes nos acompañaron y nos recuerdan para quién y por qué trabajamos.

¡Tamaulipas presente! ¡México siempre!, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco