Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Como parte del programa estatal de regularización, fortalecimiento y certificación de establecimientos residenciales de rehabilitación de adicciones, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), ha certificado a cerca de 50 unidades de este tipo.

El secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, informó que, con el propósito de garantizar condiciones seguras, legales y con enfoque humanista en los centros de rehabilitación de Tamaulipas, se brinda un acompañamiento a sus responsables para regular su operación y la atención que ofrecen a la población.

“Por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya, se supervisan los más de 90 centros de rehabilitación que operan en el estado y trabajamos de manera conjunta con sus responsables para que apliquen la normatividad vigente y otorguen una atención de calidad, con servicio médico y psicológico, que permita atender cualquier situación que pudiera presentarse”, señaló.

Explicó que este esquema, busca asegurar que todos los centros operen bajo condiciones sanitarias legales y dignas. Además del acompañamiento institucional, se ofrece capacitación para realizar los trámites necesarios para su debido funcionamiento.

Indicó que el proceso se realiza por etapas: a la fecha, cerca de 50 centros han sido certificados y el resto se encuentra en proceso de verificación y certificación sanitaria.

Finalmente, recordó que diciembre es la fecha límite para que estos establecimientos cumplan con la normatividad vigente. Para ello, la COEPRIS instaló la “Mesa Interinstitucional para la Regularización de Centros de Rehabilitación en Tamaulipas”, estrategia que busca formalizar su operación y garantizar condiciones seguras y con enfoque humanista para quienes buscan recuperarse de las adicciones.

Por último, puntualizó que, estas acciones se realizan con base en los riesgos que se podrían presentar en todas las temporadas del año y cuando existe una situación de contingencia como son las altas temperaturas y olas de calor, se acelera y se incrementa el número de verificaciones, lo que da oportunidad de cuidar con profesionalismo la salud de la población.