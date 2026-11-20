Ciudad Victoria, Tam.; 20 de noviembre de 2026.- Con el objetivo de responder a un crecimiento histórico en su población estudiantil, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) prepara el fortalecimiento de su infraestructura académica y operativa de cara al inicio de 2027, informó el rector Dámaso Anaya Alvarado.

En entrevista, el titular de la máxima casa de estudios destacó que durante 2026 la institución rompió récords en el ingreso de nuevos alumnos, lo que ha impulsado un desarrollo institucional que no se registraba desde hace varios años.

Este aumento en la demanda educativa ha llevado a la universidad a expandir sus espacios físicos, incluyendo la construcción y habilitación de más aulas, laboratorios e infraestructura sanitaria.

Anaya Alvarado explicó que este repunte responde a una estrategia trazada hace casi dos años para ampliar la cobertura educativa y alinear la oferta académica con el desarrollo económico y social de la entidad.

Recalcó que, como resultado de este plan, la UAT ha incorporado 14 nuevas licenciaturas diseñadas para atender las necesidades actuales de Tamaulipas.

Proyección cultural a nivel nacional

En el ámbito de la difusión cultural, el rector resaltó la reciente presentación de la Orquesta Sinfónica de la UAT en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, en el marco de la celebración por el 50 aniversario de la agrupación.

Destacó que el evento permitió proyectar el talento y la música tamaulipeca en uno de los recintos más emblemáticos del país, contando con la asistencia especial de familias originarias de Tamaulipas que radican en la CDMX, reafirmando el compromiso de la universidad con la promoción cultural más allá de las fronteras del estado.