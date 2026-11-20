-El gobernador atestiguó la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones a personal militar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Miles de familias se dieron cita a lo largo del bulevar Tamaulipas para presenciar el desfile cívico militar que conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, el cual fue presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya y mandos de las Fuerzas Armadas, con la asistencia de 34 contingentes y más de 2,500 participantes.

Como parte de la celebración, el gobernador del Estado atestiguó la ceremonia de ascensos y entrega de condecoraciones de perseverancia a personal militar, destacando el ascenso al grado inmediato superior a general de brigada de Estado Mayor del general brigadier de Estado Mayor, José Fernando Vargas Delgado, comandante de la 48 Zona Militar.

La columna del desfile contó con la formación de un bloque monumental de 10 bandas de guerra y 10 escoltas de bandera de diferentes planteles de todos los niveles educativos que ganaron el concurso estatal celebrado recientemente en esta capital y quienes brindaron una extraordinaria demostración.

Después del contingente de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrado con elementos del 77 Batallón de Infantería, que abrió la parada cívico-militar, desfiló el Voluntariado Juvenil del Sistema DIF Tamaulipas, que se hizo acompañar con una gigantesca figura de un colibrí, el cual representó las alas de la transformación que distinguen a esta noble institución.

También destacó el contingente del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), que contó con la participación de deportistas que ganaron medallas en la Olimpiada Nacional y Paralimpiada 2026. Además, se contó con la presencia como invitado de honor del marchista olímpico y doble medallista en Los Ángeles 84, Raúl González Rodríguez.

Correspondió al mayor de infantería Eduardo Manuel Prom Arteaga, comandante de la columna del desfile, rendir el parte de novedades, informando que desfilaron ante el pueblo de Tamaulipas los contingentes representativos del Ejército, Fuerza Aérea, Armada de México, Guardia Nacional y asociaciones civiles, con un efectivo de una bandera de guerra, cinco banderas nacionales, tres escudos de Tamaulipas y 178 integrantes de las tres Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

También participaron 449 elementos de la Guardia Estatal, mil 610 niños, jóvenes y adultos de 19 instituciones educativas, entre los que se incluyó una banda de guerra monumental, 192 integrantes de instituciones civiles, 60 jinetes, 28 vehículos y 8 carros temáticos.

En el evento acompañaron al gobernador: Francisco Figuereo Corona, comandante del Sector Naval La Pesca; Mauricio Cansino Báez, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, diputado Humberto Armando Prieto Herrera; la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras López; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Eliphaleth Gómez Lozano; el fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco; el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdés García.