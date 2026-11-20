Participaron alumnos del COBAT 16 como jurado juvenil en Concurso de Pintura de la UTMAR

Alumnos de 5º. semestre del COBAT 16, asistieron como jurado juvenil en la evaluación de las obras participantes “Dentro del Mar” del Concurso Estatal de Pintura UTMART 2026.

Así informó lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, Directora del COBAT 16, quien refiere que de esta manera la institución a su cargo mantiene un canal de estrecha colaboración con esa institución de educación superior, fortaleciendo la comunicación en apoyo a la formación integral de los jóvenes estudiantes.

Dice asimismo la Directora del COBAT 16, que la participación de los alumnos como jurado juvenil en ese concurso de la Universidad Tecnológica del Mar de La Pesca, les permite fortalecer su preparación y conocer más de lo que es la creatividad, talento y visión que a través del arte se plasman en la pintura.

Agradece la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena al Rector de la UTMAR, Dr. Guadalupe Acosta Villarreal, la invitación que se le hizo a los alumnos del COBAT para asistir como jurados juveniles en el del Concurso Estatal de Pintura.