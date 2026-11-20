La comunidad educativa del CBTA 271 felicita al alumno Christopher Cárdenas Hinojosa, por haber sido convocado para participar en el Primer Campamento de Preselección Tamaulipas de Voleibol de Sala, categoría Juvenil Menor, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de noviembre en Ciudad Victoria.

La noticia fue dada a conocer por la directora de la institución educativa, Lic. San Juanita Yarely Walle Banda, quien dijo que este importante logro de Christopher, es resultado de su esfuerzo, disciplina, compromiso y dedicación al deporte.

Por lo anterior, la Directora del CBTA 271 dijo que le desean el mayor de los éxitos en esta etapa a Christopher Cárdenas Hinojosa y que esta experiencia sea una gran oportunidad para seguir creciendo y alcanzar nuevas metas, puntualizando que se sienten orgullosos de sus logros y cuenta con todo su apoyo.