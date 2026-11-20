Monterrey, Nuevo León.- Noviembre 20 de 2026.- La atención y el desarrollo integral durante los primeros años de vida fueron el eje central de la cuarta edición del Foro Internacional de Primera Infancia, denominado “Una región que cuida: ciencia, conocimiento y alianzas por la primera infancia en América Latina”, un encuentro que reunió a especialistas, instituciones académicas, investigadores y aliados estratégicos para intercambiar conocimientos y experiencias en favor de las niñas y los niños.

En este espacio participó la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, quien refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el impulso de políticas públicas que garanticen los derechos de las infancias y generen mejores condiciones para su bienestar y desarrollo en la entidad.

La iniciativa, impulsada por el Centro de Primera Infancia, creado por el Tecnológico de Monterrey y Fundación FEMSA, se ha consolidado como un referente en América Latina para promover el diálogo y la colaboración entre la investigación científica, las políticas públicas y las intervenciones comunitarias enfocadas en el desarrollo infantil temprano.

Durante las actividades se presentaron investigaciones, experiencias y buenas prácticas orientadas a mejorar los entornos de cuidado, atención y aprendizaje, destacando que los primeros años de vida son determinantes para el desarrollo físico, emocional, cognitivo y social de las personas.

El foro también contó con la participación de estudiantes e investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, particularmente de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, quienes tuvieron la oportunidad de conocer los avances, intercambiar perspectivas y reflexionar sobre los principales retos en materia de atención a la primera infancia.

De igual manera, el encuentro permitió dar a conocer la misión, las acciones y los resultados del Centro de Primera Infancia, además de propiciar vínculos entre instituciones académicas, organizaciones y actores estratégicos de México y América Latina.

Salazar Márquez, dijo que la participación de SIPINNA Tamaulipas en este tipo de espacios contribuye al intercambio de experiencias y a la construcción de alianzas que permitan avanzar hacia políticas públicas integrales, colocando en el centro el interés superior de la niñez y el derecho de todas las niñas y los niños a crecer en entornos seguros, recibir cuidados adecuados y desarrollar plenamente sus capacidades.