Agradeció la presencia del gobernador AVA en la premiación del evento

Reconoce la alcaldesa confianza del Club Tamatán para los eventos en la Playa La Pesca

Al asistir al evento de premiación del Torneo de Pesca de Corvina y Especies Varias que se llevó a cabo en la Playa La Pesca, organizado por el Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez agradeció la presencia del gobernador Américo Villarreal Anaya para premiar a los ganadores, al mismo tiempo que una vez más le agradeció el firme apoyo que ha brindado no solo para el desarrollo de Soto la Marina, sino también para mejorar el nivel de vida de las familias marsoteñas, así como el firme respaldo de su gobierno a este tipo de evento deportivos que fortalecen, en este caso la economía del sector turístico.

En su mensaje previo a la premiación a los ganadores del torneo de pesca, la alcaldesa refirió que fueron más de 3,800 los pescadores deportivos que participaron en el evento en las distintas categoría, y que gracias a la visita de más de 15 mil personas a la Playa La Pesca, sin contar las que ya se encontraban en el paseo desde antes del torneo, la derrama económica que se logró, fue de al menos 15 millones de pesos, “estamos felices de tenerlos aquí”, les dijo Glynnis a los asistentes a la premiación, a quienes les agradeció toda la confianza que tienen en visitar la playa más bonita de Tamaulipas.

Dio cuenta asimismo, haber platicado con una familia de Puebla que era la primera vez que venía a la Playa La Pesca, quienes le dijeron que gracias a la seguridad que vieron durante todo su trayecto, volverán nuevamente y quedaron muy complacidos por las atenciones que recibieron.

Asimismo, la alcaldesa reconoció y agradeció la confianza del Club de Tiro, Caza y Pesca Tamatán a cargo de su presidente Luis García Reyes, por la realización de los torneos de pesca deportiva que han llevado a cabo, ratificando el apoyo de su gobierno municipal a estos eventos que fortalecen la economía del sector turístico y prestadores de servicios no solo de La Pesca, sino también de Soto la Marina.

Extendió la alcaldesa su agradecimiento al Comandante del Sector Naval La Pesca, Contralmirante C.G. DEM. Francisco Figuereo Corona, Comandante del Sector Naval La Pesca, por todo el apoyo a la seguridad que brinda en Soto la Marina, que también hizo extensivo a la Policía Estatal de Tamaulipas.