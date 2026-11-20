Invita IPSSET a sus derechohabientes a anticipar solicitudes de préstamo por cierre de año

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Noviembre 20 de 2026.- Con el propósito de que las y los derechohabientes puedan realizar sus trámites de préstamo antes del periodo vacacional de fin de año, el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas estableció fechas límite para recibir solicitudes en sus distintos módulos de atención, informó Sandra Ivonne Mejía Bárcena, directora general del IPSSET.

Detalló que los módulos del Instituto ubicados en Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Tampico tendrán como fecha límite para la recepción de solicitudes el 9 de diciembre de 2026.

Mientras que las oficinas centrales del IPSSET y el módulo ubicado en la Torre Bicentenario, en Ciudad Victoria, recibirán trámites hasta el 14 de diciembre de 2026.

Las y los derechohabientes interesados en solicitar un préstamo especial, de corto plazo, extraordinario o de liquidez deberán programar una cita en la ventanilla de atención más cercana, a través del portal www.tamaulipas.gob.mx/ipsset. y acudir para asesoría de préstamo, deberán presentar sus dos últimos talones de pago; en caso de iniciar el trámite, deberán acudir con la documentación completa señalada en el formato de solicitud correspondiente.

Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 834 318 7300, extensiones 76416, 76443 y 76448, o escribir al correo prestaciones.ipsset@tamaulipas.gob.mx, en horario de atención de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.