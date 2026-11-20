Financiamiento, desarrollo turístico y visión de futuro, te esperan en el Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos

—Exposiciones, sabores y arte de los 177 Pueblos Mágicos de México en un solo lugar, del 26 al 29 de noviembre en Tamaulipas, la entrada es gratuita

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Además de la gran Exposición de los 177 Pueblos Mágicos, la rica gastronomía y una jornada artística y cultural, en Expo Tampico se vivirá una experiencia completa: desde conferencias magistrales hasta paneles con especialistas que abrirán las puertas al financiamiento y a las mejores oportunidades del sector turístico.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, destacó que están en los últimos detalles de la Gran Fiesta de México que se realizará la próxima semana en la entidad y que ha sido impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Son cuatro días de magia inolvidable, donde lo más representativo de la riqueza de México cobra vida, tradiciones ancestrales, sabores que conquistan, artesanías con alma y la calidez de 177 Pueblos Mágicos, todos juntos”, señaló.

“Más allá de conferencias, talleres y paneles, este encuentro es una plataforma estratégica para explorar el desarrollo del turismo y construir juntos la visión de futuro que consolidará a México como potencia turística mundial”, señaló el funcionario.

También habrá la conferencia magistral “Transformación del Modelo de Desarrollo

Turístico de los Pueblos Mágicos”, impartida por Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo del Gobierno de México.

Refirió que uno de los paneles más esperado es, “De la idea al financiamiento: alternativas, requisitos y capacidades para acceder a recursos financieros”, donde se contará con la presencia de Julio Cesar Ramos Pedraza (BANCOMEX); Rodrigo Huerta González (BBVA); Víctor Manuel Sandoval Rivera (Nafin y Bancomext) y Eduardo Martin Romero (FONATUR).

“Pronto daremos a conocer el programa completo del Encuentro Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará en la Expo Tampico”, señaló.