Es Tamaulipas, primer estado de la región norte en adoptar el Modelo de Homologación de Trámites y Servicios

-La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital encabezaron la segunda sesión del Plan Nacional de Implementación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Tamaulipas se posiciona como el primer estado de la región norte del país en adoptar el Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, consolidando su compromiso con la transformación administrativa y la modernización gubernamental.

Como parte de este proceso, se llevó a cabo la Segunda Sesión del Plan Nacional de Implementación, convocada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), en coordinación con la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital (SIID), en el Museo Tamux de Ciudad Victoria, con el objetivo de avanzar en la aplicación del modelo en el estado y sus 43 municipios.

En representación de la ATDT participaron Annel Tagle Varela, directora general de Simplificación Administrativa, y Jessica Pantaleón Becerril, directora de Coordinación y Vinculación Zona Norte. Por parte de la SIID estuvieron presentes el Ing. José Homero Guevara Rodríguez, director general de Estrategia Digital, Simplificación y Mejores Prácticas Regulatorias, y la Mtra. Mayra Esther García De León, directora de Estrategia Digital y Modernización Regulatoria.

La jornada inició con una mesa de análisis sobre las responsabilidades institucionales y los mecanismos de vigilancia para el cumplimiento de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con la participación de representantes de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior del Estado, quienes revisaron las obligaciones de las autoridades y las consecuencias jurídicas y administrativas por su incumplimiento.

Posteriormente, los trabajos se enfocaron en establecer la ruta de implementación del modelo, con la participación de la Consejería Jurídica y la Subsecretaría de Enlace Ejecutivo. Durante esta mesa se abordaron los acuerdos necesarios, las modificaciones regulatorias y el calendario de seguimiento para convertir los compromisos institucionales en acciones concretas.

Más adelante, el diálogo se extendió a las autoridades municipales de Simplificación y Digitalización y servidores públicos de Abasolo, Altamira, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Güémez, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Jaumave, Ciudad Madero, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Nuevo Morelos, San Carlos, San Fernando, San Nicolás, Soto la Marina, Tampico, Tula, Villagrán y Xicoténcatl.

Durante la mesa municipal se presentó la ruta para adoptar los modelos y los mecanismos de seguimiento que permitirán acompañar a los ayuntamientos en el cumplimiento de la legislación aplicable. La participación de los gobiernos locales resulta fundamental para homologar criterios, requisitos y procedimientos, facilitando que las personas puedan realizar sus gestiones con mayor claridad y sencillez, independientemente del municipio donde se encuentren.

También se desarrolló la mesa de fortalecimiento estatal, con enlaces de Simplificación y Digitalización. En este último espacio se revisaron los acuerdos de adopción, la ruta de implementación y el calendario de seguimiento, destacando el carácter transversal del modelo, que involucra servicios de ámbitos como salud, educación, seguridad, vivienda, economía e infraestructura.

La estrategia se sustenta en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y en los lineamientos emitidos por la ATDT, que establecen la simplificación, estandarización y homologación de trámites, requisitos, procedimientos y tiempos de resolución en los tres órdenes de gobierno, además de impulsar plataformas digitales y fortalecer las capacidades tecnológicas de las instituciones públicas. La adopción del modelo por parte de Tamaulipas representa un paso importante para articular estos esfuerzos y avanzar hacia una administración pública más eficiente.

Esta visión coloca a las personas en el centro de la transformación gubernamental. Detrás de cada trámite hay alguien que necesita resolver una situación, acceder a un servicio u obtener un documento; por ello, reducir requisitos, evitar solicitudes repetitivas y acortar tiempos de respuesta significa devolverle tiempo a la ciudadanía y facilitar su vida cotidiana.

Los funcionarios de la Secretaría de Innovación e Inteligencia Digital, señalaron que con este trabajo, Tamaulipas reafirma su liderazgo regional y continúa impulsando una transformación administrativa en la que la coordinación institucional, la innovación y la tecnología tengan un propósito común: construir servicios públicos más accesibles, eficientes y cercanos a todas las familias tamaulipecas.