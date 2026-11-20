Por: Fernando Infante Hernández

Pues la alcaldesa GLYNNIS puso en marcha la importante obra de lo que será la imponente techumbre del Poblado Tampiquito este pasado jueves ante la presencia de autoridades, familias y estudiantes de algunos planteles, de esta importante comunidad de la zona de riego de nuestro municipio…Esta es una obra largamente anhelada por distintas generaciones de habitantes de esta localidad que es tierra de lideres históricos como Don LUIS MEZA LÓPEZ y Don BRUNO VILLA NUEVA y más atrás como Don AGUSTIN ESQUEDA entre otros…De esta manera el nombre de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ habrá de quedar grabado con letras mayúsculas en la historia reciente de Tampiquito…Aunque a no pocos de sus adversarios políticos les vaya a causar una seria incomodidad…Le agradeció a la presidenta municipal por esta obra el Comisariado del Ejido Soto la Marina PEDRO RIVERA…Saludé por ahí en ese evento a algunos amigos como TIRSO RAMIREZ y CARMELO CAMACHO entre otros…Obras, como esta techumbre son hechos que dejan bien parada a la joven alcaldesa como para regresar a esa localidad a pedir el voto por la reelección si es que ella decide ir de nueva cuenta en la boleta electoral del próximo año…Que la gente agradezca o no acciones de este tipo ese es otro cantar, pero de igual manera la mayor parte de las familias siguen siendo agradecidas cuando se trabaja a su favor como es el caso de GLYNNIS…En otro orden de ideas las temperaturas altas al parecer ya nos están empezando a dejar en paz y es que el termómetro no ha pasado la ultima semana de los treinta grados después de casi todo un año de andar arriba de los 40…Con la entrada de la recta final del año también empiezan a aparecer los casos de enfermedades respiratorias por lo que se hace necesario vacunar y proteger a los pequeñitos como a las personas adultos mayores en los centros hospitalarios y de salud de este municipio…En cosas de la grilla local me reportan que uno de los aspirantes a una candidatura ha expresado sus deseos de tirar la toalla en sus aspiraciones municipales…Aunque sin que esto quiera decir que no tenga deseos de apoyar a otro proyecto político…Y también en cosas de la política pero del magisterio tamaulipeco al parecer este viejo lobo de mar como lo es el dirigente de la Sección 30 del SNTE como lo es el Prof. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO se ha salido con la suya y la elección para la renovación de su liderazgo va a dormir el sueño de los justos, hasta al menos todo el próximo año para que se lleve a cabo la elección para la renovación de su liderazgo…Es decir la tan cacaraqueada elección de la Sección 30 de los maestros tamaulipecos se estaría desarrollando hasta el 2028 cuando ya pasen las elecciones constitucionales…Mientras tanto el Prof. ANULFO seguirá teniendo el control de la estructura política de los maestros en el proceso electoral del próximo año, con todo el poder que esto implica…Retomando el tema de la grilla local me reportan que algunos que hasta hace un par de años echaban rayos y centellas contra todo lo que oliera al PAN ahora se obstinan en hablar maravillas de este partido…Así es de cambiante la comunidad política de Soto la Marina en ocasiones cuando así les conviene expresan que los partidos no interesan, que lo que importa son los candidatos en su persona…Pues bueno ahora esos mismos que así lo expresaban recio y quedito alegan que el PAN es un excelente partido…En fin…Importante el trabajo realizado por JORGE LUIS GUAJARDO en territorio de Soto la Marina siempre ante poniendo y promoviendo el proyecto de su partido MORENA…Creo que el trabajo a ras de tierra del buen GEORGE es de tomarse en cuenta porque mientras otros de ese mismo partido se están dedicando a grillar a sus compañeros de partido JORGE lo que hace es trabajar a favor de la Cuarta Transformación…En otro orden de ideas el pasado martes se llevó a cabo el Tianguis Campesino en la techumbre de la explanada principal de esta localidad…Creo que el trabajo que en el Programa Sembrando Vida que ha desarrollado VICTOR HINOJOSA GÁMEZ junto a su equipo de colaboradores en este municipio, se ha convertido en uno de los que mejores resultados ha generado en Tamaulipas…En verdad que del antiguo e histórico PRI al menos en Soto la Marina no ha quedado más que el recuerdo…Entra uno a la oficina a cargo de JUAN HERRERA y se nota, huele y percibe olor a pobreza y carencias de todo tipo…Al parecer el compromiso del líder estatal en cuanto a apoyar a JUAN HERRERA ha quedado en solamente buenos deseos o en una falsa promesa…Por cierto se habla de una probable alianza del PRI con el PAN en algunos municipios del estado pero en la que serían los azules los que llevarían mano a la hora de proponer las candidaturas…Una posible alianza de estos dos partidos en Soto la Marina por fuerza sería un azul el que la estaría encabezando…Se imaginan a los pocos priistas que aun quedan en el municipio apoyando por ejemplo a HABIEL MEDINA de quien se asegura que ya amarró el boleto local con su cuate el TRUKO?…Todo podría ser y más en tratándose de política…También sería la oportunidad de que en una negociación el propio JUAN HERRERA pudiera ir incluido para una regiduría en su calidad de presidente de su partido el PRI…Por cierto el PRI tiene ya varias administraciones que no logra meter ni siquiera un solo regidor al cabildo marsoteño…El último regidor por el tricolor fue el Prof. RAUL RAMIREZ MIRELES en el gobierno del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ…Ya con TOÑO MEDINA y ahora con GLYNNIS el PRI no ha alcanzado para tener un representante ante el cabildo municipal…De no ir el PRI de aliado con algún otro partido de los considerados grandes no se ve como les pueda alcanzar a corto plazo para una regiduría…Está como el caso del PT que de no ser por sus últimas alianzas no le habría alcanzado jamás para tener un lugar en el cabildo como el caso de EMILIANA GARZA CRISANTO quien ya ha estado en el cabildo en dos ocasiones consecutivas…EMILIANA GARZA CRISANTO fue regidora por la alianza del PT en su momento con el PAN que llevó a HABIEL MEDINA de candidato a la alcaldía y ahora repitió con GLYNNIS gracias a la alianza de su partido con MORENA y el VERDE…En otro orden de ideas me comentan que el popular ROGELIO PADRON “El Chespi” anda comentando que a pesar de ser panista esta ocasión no va a jalar si nota que les vayan a querer imponer a alguien que no sea panista de convicción…Pueda ser que no todos tomen en cuenta la opinión de este popular personaje de nuestra comunidad pero andando en contra “El Chespi” es como se dice un “cadillo” por lo molesto que se vuelve…Decía VALENTE ALFARO “olvídate de los votos que tengo, el veneno que aviento”…Para los que piensan que pueden ganarle de manera sencilla a GLYNNIS si es que va por su reelección el próximo año les tengo un dato importante…GLYNNIS aparte del soporte que le genera el estar trabajando muy bien como alcaldesa, cuenta con el respaldo incondicional de su papá el empresario JORGE LUIS JIMENEZ quien para nada la ha dejado ni jamás la va a dejar sola ni en lo político ni en lo personal…Así que es cuestión de que le vayan tanteando al agua aquellos que de manera ilusa piensan que GLYNNIS puede ser presa fácil en los afanes políticos de sus contrarios…Para nadie en Soto la Marina es un secreto que para que GLYNNIS ganara la elección para la alcaldía el respaldo de su señor padre fue fundamental y decisivo…Y esta ocasión próxima, no tiene porque ser nada diferente…De este apoyo que le sigue y seguirá brindando JORGE LUIS JIMENEZ a su hija GLYNNIS cientos de familias pueden dar testimonio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…