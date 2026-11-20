Tula, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Como parte de las actividades del Foro Caprino, realizado los días 18 y 19 de noviembre en el municipio de Tula, se llevó a cabo una jornada de conferencias especializadas enfocadas en fortalecer los conocimientos y capacidades del equipo técnico de extensionismo caprino, con el propósito de mejorar la atención y el acompañamiento que brindan a los productores de la región del Altiplano.

El foro estuvo a cargo del director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez, quien destacó la importancia de mantener una capacitación permanente para los nueve extensionistas que integran el equipo técnico en esta región, quienes atienden grupos de entre 30 y 35 productores cada uno.

Explicó que estas actividades permiten acercar a los extensionistas con profesionales, investigadores y académicos de alto nivel, especialistas en diferentes áreas de la producción caprina, quienes comparten conocimientos y experiencias, además de generar espacios de diálogo, preguntas y respuestas para profundizar en cada uno de los temas.

Maraboto Martínez señaló que el objetivo es que los extensionistas fortalezcan su dominio técnico y posteriormente repliquen estos conocimientos con los grupos de productores que atienden, mediante las reuniones mensuales en las que presentan temas, prácticas y tecnologías que contribuyen a mejorar los sistemas de producción.

Asimismo, reconoció la atención que el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, mantiene hacia las necesidades de este importante sector pecuario, impulsando acciones orientadas a fortalecer la caprinocultura y mejorar las condiciones de quienes se dedican a esta actividad.

Dentro del programa de conferencias se abordaron temas fundamentales para el desarrollo de la actividad caprina, entre ellos: La importancia de las medidas zoométricas en la producción de cabras, impartido por Gerardo Noé Rosales Martínez; Eficiencia reproductiva, a cargo del doctor Ulises Trejo; Alimentando a la cabra en época crítica: suplementación en estación avanzada y lactancia, presentado por Luz Yoshandy Peña Arellano; así como Suplementación estratégica para mejorar parámetros reproductivos en caprinos, impartido por Gustavo Subervield.

También, se impartieron las siguientes conferencias: “Control de piojos”, a cargo de Cecilia Herrera Patiño; “Manejo del éctima contagioso en cabras”, impartida por Ivonne Caballero Olvera; y, para concluir, “Anaplasmosis y coccidiosis en cabras”, presentada por Jorge Alva Pérez.

Con este tipo de trabajos, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda la importancia de la formación y actualización de su equipo técnico, promoviendo la transferencia de conocimientos y tecnología hacia las unidades de producción, para contribuir al fortalecimiento de la actividad caprina y al desarrollo del sector pecuario en el Altiplano tamaulipeco.