En un emotivo evento que se llevó a cabo este pasado jueves, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez dio el banderazo a la construcción de una techumbre en la plaza del Poblado Tampiquito, atendiendo de esta manera un compromiso que había contraído con las familias de esta importante comunidad de Soto la Marina.

Acompañada por vecinos, estudiantes, funcionarios del Ayuntamiento y miembros del Cabildo, la alcaldesa dio el banderazo a la obra, aunque antes, al hacer uso de la palabra, agradeció la presencia de autoridades y familias de la comunidad, dando cuenta que este compromiso lo confirmó durante el aniversario del ejido, indicando que es muy posible que el mismo día que se encienda el pino navideño en la comunidad, también se entregue la techumbre.

Por parte de la comunidad, el Comisariado ejidal, Pedro Rivera Guerrero le agradeció a la presidenta Glynnis por la obra que va construir en Tampiquito, ya que les servirá para la realización de evento y reuniones, reconociéndole que responde con hechos a la necesidades que se le plantean.