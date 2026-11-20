Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Noviembre 20 de 2026.- Las personas que requieren orientación o acompañamiento legal cuentan con una alternativa gratuita y cercana a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET), que llevó a cabo jornadas de atención ciudadana en las sedes del Poder Judicial de Altamira y Nuevo Laredo, con el propósito de facilitar el acceso a la justicia en ambas regiones.

Mediante estas acciones, el Instituto amplía la presencia de sus servicios en distintas regiones de la entidad y ofrece a la población asesoría jurídica gratuita, orientación sobre sus procedimientos legales y acompañamiento para atender sus asuntos ante las instancias correspondientes.

En Altamira, personal de la Coordinación Regional Tampico instaló módulos itinerantes de atención en las instalaciones del Poder Judicial, donde brindó asesoría a las personas que acudieron a los juzgados, resolvió dudas relacionadas con sus procesos y canalizó aquellos casos que requerían patrocinio legal.

De manera simultánea, en Nuevo Laredo, servidoras y servidores públicos de la Coordinación Regional llevaron a cabo una brigada de atención directa en la sede judicial, proporcionando orientación y acompañamiento jurídico gratuito en diversas materias del derecho, con el propósito de facilitar a la ciudadanía la comprensión y seguimiento de sus trámites.

Al respecto, la directora general del IDPET, Roxana Guerrero Galván, destacó la importancia de acercar los servicios de defensa pública a los espacios donde la ciudadanía realiza sus trámites judiciales.

“En el Instituto de Defensoría Pública trabajamos para que el acceso a la justicia no represente una barrera para ninguna persona. Por ello, llevamos nuestros servicios directamente a las sedes judiciales, donde brindamos orientación, asesoría y acompañamiento jurídico gratuito a quienes lo necesitan.

Estas jornadas en Altamira y Nuevo Laredo nos permiten mantener una atención cercana a la ciudadanía, conocer sus necesidades y ofrecer alternativas legales oportunas. Nuestro compromiso es que las y los tamaulipecos cuenten con una defensa pública profesional, humana y accesible”, expresó.