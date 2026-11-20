Invitan la Fundación QISHLE y Alfredo Vargas a Gran Jornada Médica Gratuita

La Fundación QISHLE a través de su presidente el Lic. Alfredo Vargas, invitan a la sociedad marsoteña a gran Jornada Médica Gratuita que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en el salón ubicado a un costado de Super Roca, Calle Lateral de la Carretera Nacional entre Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra.

“Porque creemos que la salud es la verdadera riqueza, es por lo que la Fundación Qishle llevará a cabo esa gran jornada médica”, refiere el Lic. Alfredo Vargas, quien reitera la invitación el 28 de noviembre de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con una amplia gama de servicios médicos sin costo para toda la ciudadanía, entre los que se cuentan:

Consulta general

Ginecología Electrocardiogramas

Densitometría

Rayos X

Servicios dentales

Espirometría

Presoterapia

Donación de anteojos

Informa asimismo el Presidente de la Fundación Qishle que habrá atención para pacientes con pie diabético y por supuesto a quienes padecen de diabetes, reiterando que la invitación para el 28 de noviembre a las 9:00 de la mañana, en el local de la fundación