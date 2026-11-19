Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2026.- Con el propósito de fortalecer el desarrollo de infraestructura y generar nuevas oportunidades de inversión para el estado y el país, se llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, para dar a conocer los detalles del Congreso Nacional de Infraestructura 2026: Conexión y Desarrollo para México.

El titular de la Secretaría informó que el encuentro se realizará los días 26 y 27 de noviembre en el Polyforum de Ciudad Victoria y contará con la presencia del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien acompañará este importante espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y vinculación entre los sectores público y privado.

Durante la conferencia estuvieron presentes el presidente de la delegación Tamaulipas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Pablo Eduardo Haro Panduro, así como el representante de la delegación Centro, Ramiro de Jesús Hernández Valencia, quienes destacaron la importancia de sumar esfuerzos para impulsar el crecimiento y la competitividad en el sector de la construcción.

Cepeda Anaya subrayó que el Congreso contará con conferencias magistrales y espacios de análisis enfocados en temas estratégicos para el desarrollo nacional, como infraestructura hídrica y carretera, financiamiento y ejecución de proyectos, además de un panel especializado sobre el Puente Internacional Nuevo Laredo III, una obra de relevancia para la conectividad y el intercambio comercial.

Destacó que el Congreso contará con la participación de representantes del ámbito financiero, empresarial, legislativo y de la industria de la construcción, entre ellos el Mtro. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras (BANOBRAS); el Lic. Jorge Leal, director regional Noreste de Nacional Financiera (NAFIN); el Ing. Luis Rafael Méndez Jaled, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); la senadora por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz; el Ing. Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción; y Mariuz Calvet Roquero, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Santander México. También se contará con la participación del Arq. Diego Alvarado de León, conocido como @Juve3dStudio, quien impartirá la conferencia magistral “Inexorable”, fortaleciendo así el intercambio de experiencias, conocimientos y perspectivas sobre los retos y oportunidades de la infraestructura en México.

El secretario hizo énfasis en los beneficios que representa la realización de este encuentro para Tamaulipas, al propiciar la participación de especialistas, empresarios, representantes de organismos y autoridades de distintos puntos del país.

Asimismo, señaló que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer la actividad económica mediante la generación de una importante derrama económica en sectores como hotelería, restaurantes, transporte y servicios, además de fomentar nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración para las empresas constructoras locales.

Agregó que con la realización del Congreso Nacional de Infraestructura 2026, Tamaulipas refrenda su compromiso con el desarrollo de proyectos estratégicos, la modernización de su infraestructura y la construcción de alianzas que impulsen el crecimiento económico y el bienestar de las familias tamaulipecas.