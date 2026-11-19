Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2026.- Al encabezar la Reunión de Evaluación sobre los Avances de las Campañas Intensivas de Vacunación, el secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, reconoció el desempeño del personal vacunador para mantener a Tamaulipas como el único estado sin casos registrados de sarampión.

En este encuentro, en el que se convocó a todo el Sector Salud, el titular de la dependencia estatal los exhortó a acelerar el paso en la cobertura de aplicación y llevar cada dosis disponible hasta el último rincón de Tamaulipas, para garantizar que niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, adolescentes y población con factores de riesgo cuenten con un escudo oportuno para el cuidado de su bienestar a través de la vacunación.

Dijo que, ante el logro de aplicación de la vacuna contra el sarampión para mantenerlo erradicado en territorio tamaulipeco, se apliquen las estrategias correspondientes para la cobertura de los cuatro biológicos prioritarios de esta temporada como es el de influenza, COVID-19, Virus del Papiloma Humano (VPH) y Virus Sincitial Respiratorio (VSR).

En este contexto, se acordó consolidar en todo el estado la estrategia integral “Una visita, varias vacunas”, modelo de atención que permite que en un solo contacto con los servicios de salud o con las brigadas comunitarias, las personas reciban de manera simultánea los biológicos que les corresponden de acuerdo con su grupo de edad o condición de salud, optimizando el tiempo de las familias y elevando de forma inmediata los niveles de protección colectiva.

“El verdadero éxito de una campaña intensiva radica en salir al encuentro de la ciudadanía, fortaleciendo la presencia territorial en colonias, ejidos, escuelas, centros de trabajo y espacios públicos para que nadie se quede atrás en su esquema de inmunización”, destacó.

Señaló que esta estrategia tiene el firme propósito de proteger la salud de las familias tamaulipecas frente a las enfermedades prevenibles por vacunación durante la presente temporada invernal, y para ello, el gobernador Américo Villarreal Anaya garantiza el abasto de los biológicos en el sector, respaldado por una logística continua de distribución desde el almacén estatal hacia los 12 Distritos de Salud y las unidades médicas de todo el estado.

Al corte de la quinta semana de actividades de la campaña, el sector salud en Tamaulipas ha logrado aplicar más de 241 mil dosis contra la influenza estacional como parte de una meta sectorial superior al millón de vacunas para la temporada invernal 2026-2027.

De igual forma, en la campaña contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), el trabajo coordinado del sector ha permitido superar el ritmo semanal programado con un cumplimiento del 104.8 por ciento de la meta semanal y cerca de 20 mil dosis aplicadas en beneficio de la niñez y adolescencia tamaulipeca.

En la Reunión de Evaluación sobre los Avances de las Campañas Intensivas de Vacunación, se contó con la participación activa de Fernanda Arzate Arenchavala, directora General de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional; y se contó con la asistencia del subdelegado Médico del ISSSTE, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán; y los representantes de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar y del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrado del IMSS Ordinario en Tamaulipas.

A este esfuerzo conjunto se sumaron de manera transversal el Sistema DIF Tamaulipas, representado por su directora General, Patricia Eugenia Lara Ayala; la Secretaría de Educación en Tamaulipas, a cargo de Miguel Ángel Valdez García; así como los directores de los Hospitales Regionales de PEMEX en Reynosa y Ciudad Madero; el Hospital Regional Militar de Tampico; la Primera Zona Naval y el Hospital Naval de Tampico.