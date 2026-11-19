POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Morena, próximo a dar “color” en candidaturas

Con la apertura del registro a aspirantes, a asumir una coordinación distrital local lanzada por Morena este miércoles 18 de noviembre, se abren las expectativas en torno de quienes pueden resultar favorecidos con una candidatura a diputado(a) en los 22 distritos locales. Y al cerrar el registro el próximo sábado 21 se tendrá idea de cuantos y quienes compiten por una oportunidad electoral bajo las siglas de la Corriente Guinda.

Existe la idea, y nadie lo ha contradicho, que quienes logren una coordinación estarán en primera fila para obtener una candidatura, y de estas coordinaciones, las hay ahora en cada distrito local, pero también las habrá a nivel municipal, distrital federal en todo el país, además de la renovación de 17 estatales en las entidades donde se elegirá gobernador, y que ya operan en territorio los perfiles encaminados a conquistar estas posiciones.

De ahí que sobran “los tiradores” a esa comisión partidista, versiones oficiales de Morena a nivel nacional, precisan que más de 22 mil personas han manifestado su interés por diferentes cargos, tan sólo en el caso de diputaciones federales hay 5 mil 500 interesados y 17 mil más para cargos municipales.

Ser coordinador no te asegura una candidatura, pero es un filtro a través del cual Morena pone a prueba, quien es quien en territorio y en el ánimo de los votantes, y de este puesto partidista se espera salgan la mayoría de los abanderados para portar y defender el blasón guinda.

El comentario final en torno a las acciones que viene realizando el Partido Morena, está el desarrollo de un taller “25N: Mujeres unidas contra la violencia” que tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre, en el Salón de eventos El Rosario en San Fernando Tamaulipas, la entrada es gratuita y con cupo limitado, y tendrá 7 horas de duración continua.

CONSEJEROS DEL INE SE NIEGAN A RENUNCIAR. – ¿Y yo por qué? Dicen los consejeros y excompañeros de Guadalupe Taddei ante propuesta de exconsejeros del INE. La dimisión de algunos elementos que acompañaron a la hoy “desaparecida” a la que aun no han declarado como prófuga, fue sugerida como recurso para renovar la confianza en el electorado.

En esta historia, hay dos aspectos legales que reclaman forzosamente un castigo corporal y sustitución de los recursos económicos sustraídos. La renuncia de algunos de los actuales consejeros es visto como un recurso para recobrar confianza en la institución.

La realidad, es que la renuncia de uno o más consejeros del INE solo está prevista como voluntaria, pero la ley no contempla la separación forzada a ese cargo, y sólo podría llevarse a cabo la dimisión mediante juicio político o desafuero, lo cual no es fácil y sobre todo en un momento dado la defensa podría argumentar que no existen pruebas de complicidad. Los famosos videos sólo involucran a la expresidenta Taddei.

Pero lo peor de todo es el costo político, que sería superior a lo que hasta ahora hemos visto.

Por otra parte, la renuncia de los consejeros del INE se puede dar por las siguientes vías: la de carácter voluntario y quien soporte los cuestionamientos públicos y mediáticos puede mantenerse ahí; hay que aclarar que hasta ahora todo el peso de las culpas está sobre los hombros de Taddei y no de sus compañeros consejeros; la separación del cargo puede hacerse por la vía constitucional, para ello el Congreso puede recurrir al juicio político, y antes al desafuero para poder proceder.

El Art. 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) establece como faltas graves: Atentar contra la independencia de la función electoral; ineptitud, negligencia o el descuido manifestó en sus funciones; comprobar su participación en impedimentos legales, o la emisión de opiniones que prejuzguen una situación sin excusarse; incurrir en irregularidades al realizar nombramientos o promociones y abandonar injustificadamente sus labores, o violar de manera grave o reiterada las normas del Instituto.

La realidad es que, hasta ahora los consejeros compañeros de Taddei, no figuran en supuestos de infracciones a la ley. Su renuncia masiva o una parte del consejo vendría a confirmar su complicidad restándole al INE lo poco que le queda de su imagen. En pocas palabras. “el horno no está para bollos”.

INFORME DE LABORES DE LA PRESIDENTA DEL DIF MATAMOROS. –

Este viernes 20 de noviembre, la presidenta del DIF Matamoros, Ana Ariceaga de Granados estará rindiendo su Segundo Informe de actividades al frente de la institución, cumple así con un protocolo institucional, aunque los habitantes de ese punto fronterizo, conocen el trabajo que viene realizando la Primera Voluntaria Social del municipio.

La niñez, los adultos mayores y las familias que presentan vulnerabilidad han sido beneficiarios del trabajo de la institución que comanda la señora Ana de Granados. Este será un balance que dará testimonio con detalle del trabajo social que confirma su capacidad de servicio y el apoyo que el alcalde José Alberto Granados Fávila le ha proporcionado en esta misión. La cita es en el emblemático Teatro de La Reforma, las 10:30 horas.

DIF VICTORIA Y MUNICIPIO APOYAN ACCIONES DE VACUNACIÓN. – En esta ciudad capital el DIF Victoria y el Municipio apoyan las acciones preventivas de las instituciones de salud, contra la Influenza y COVID. De esta manera contribuyen con la habilitación de módulos para vacunación contra estas enfermedades. Y predicando con el ejemplo, los primeros en recibir la inmunización fueron el alcalde Lalo Gattás y la señora Lucy de Gattás quienes convocaron a las familias victorenses a protegerse durante la temporada invernal de enfermedades propias de la época.

Dicho módulo fue instalado en las oficinas del Sistema DIF Victoria, ubicadas en calle Felipe Berriozábal s/n, en la zona centro, ahí se está brindando atención gratuita a la población abierta y a niñas y niños mayores de 5 años. Para acceder a este servicio sólo se requiere acudir a las instalaciones y solicitar la aplicación de las vacunas correspondientes.

Con esta iniciativa de colaboración, el Municipio y el Sistema DIF Victoria, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, buscan fortalecer las acciones de prevención y darles protección a los habitantes frente a enfermedades respiratorias propias de la temporada. Hay dosis suficientes y son gratuitas