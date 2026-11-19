Ciudad de México.- Noviembre 19 de 2026.- La Selección Tamaulipas de Tochito U-10 Mixto tuvo una destacada participación en el torneo nacional NFL-CONADE Ponte Pila, celebrado los días 14 y 15 de noviembre en Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde consiguió el subcampeonato de la competencia y recibió el reconocimiento Fair Play.

El titular del deporte en Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que el representativo tamaulipeco estuvo integrado por un selectivo de Ciudad Victoria, conformado por jugadores de las organizaciones Gorilas, Vikingos, Venados y Bulls, que unieron esfuerzos para representar al estado en una competencia que reunió a 40 equipos de distintas entidades del país.

Destacó que para esta participación las y los deportistas contaron con el respaldo del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), cuyo apoyo permitió que el selectivo estatal acudiera a esta importante competencia nacional. Con ello, el Gobierno del Estado refrendó su compromiso con el impulso al talento infantil y el fortalecimiento de las distintas disciplinas deportivas.

De acuerdo con los resultados informados por la CONADE, Tamaulipas inició su camino con una contundente victoria de 35-0 ante Guerrero. Para su segundo compromiso, superó 34-0 a Mexicas, mientras que en su tercer encuentro consiguió otro resultado favorable al imponerse 36-0 sobre Campeche, con lo que aseguró su avance a la fase eliminatoria.

En los cuartos de final, el conjunto tamaulipeco mantuvo su buen paso y derrotó 30-0 a Águilas Blancas.

En semifinales, el plantel tamaulipeco se enfrentó a Elite Academy Chihuahua, rival al que superó por marcador de 14-0 para conseguir su boleto a la gran final dentro de la categoría U-10 Mixto.

En el encuentro por el campeonato, Tamaulipas se midió ante la Selección de Nuevo León, frente a la cual sufrió su única derrota del torneo, resultado que le impidió quedarse con el título nacional, pero que no opacó la destacada actuación del representativo estatal.

Como parte de los reconocimientos del certamen, la Selección Tamaulipas recibió el premio Fair Play, distinción que reconoce el juego limpio y el comportamiento deportivo de sus integrantes.