Por: Raúl Terrazas Barraza

Los paisanos llegan ya

Primordial en el Operativo Especial de Invierno denominado Heroínas y Héroes Paisanos 2026 es la seguridad en las carreteras, para que los mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que, desde estas fechas, comienzan a desplazarse a sus lugares de origen para disfrutar de las fiestas decembrinas con sus familias en los diferentes estados de la República, lleguen con bien y, al viajar de nuevo del sur al norte, también lo hagan de manera segura.

Mediante la coordinación del Gobierno del Estado, dependencias y corporaciones se reunieron para establecer el plan de acción que se llevará a cabo desde este 25 de noviembre y hasta el 8 de enero próximo, es decir, durante 44 días, en los cuales se mantendrá presencia y vigilancia en las rutas que recorren las y los mexicanos que vienen a ver a sus familias luego de pasar por los puentes internacionales de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.

El secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, quien estuvo al frente de la reunión convocada por la representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tamaulipas, explicó que el objetivo del programa es brindar seguridad a los paisanos en todo momento, desde su ingreso y estancia hasta su retorno, mediante asistencia y orientación.

También se habló de la prevención de accidentes, la agilización de la movilidad vehicular y la disponibilidad permanente de servicios de emergencia, atención médica, auxilio vial y protección civil, para lo cual se cuenta con los teléfonos 911 y 089 como canales de atención y denuncia, además del uso de redes sociales para reportar cualquier anomalía detectada o denunciar situaciones que generen incomodidad a los viajeros.

Son muchas las dependencias y organizaciones que intervienen para apoyar a los paisanos, muchos de los cuales ya comenzaron a cruzar la frontera para internarse en territorio mexicano, con base en la colaboración institucional impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para que existan las mejores condiciones de seguridad, apoyo y confianza para las familias que transitan por Tamaulipas.

Durante el operativo de 2025, autoridades de Tamaulipas reportaron el ingreso de alrededor de 86 mil vehículos de connacionales por los puentes internacionales del estado, principalmente por Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. Por tanto, si se estima un promedio de entre 2.5 y 3.5 ocupantes por unidad motriz, la cifra indicaría que ingresaron al país entre 215 mil y 300 mil personas. Sin embargo, esta conversión constituye una estimación y no una cifra oficial.

Como desde el primer año de su gobierno, el doctor Villarreal Anaya estará atento al tránsito de los paisanos desde los puentes internacionales, así como a su recorrido por las carreteras de Tamaulipas, además de las condiciones de seguridad en los municipios a los que lleguen, tratándose de tamaulipecos que pasarán las fiestas decembrinas con sus familias.

Los otros

Anda el runrún de que, desde el interior de la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, les dijeron a las suspirantes y a los suspirantes a la candidatura para la Presidencia Municipal que ya no le muevan, porque solo quedan tres.

Al parecer, ya no entrarían en la contienda la maestra y diputada Blanca Anzaldúa Nájera, tampoco Luis García Reyes, Luis Gerardo Illoldi Reyes, Óscar Narváez ni Silvia Casas González. Además, se analiza con detenimiento la situación interna para dejar fuera al advenedizo que presume representar a los tamaulipecos en el Valle de Texas, Román Bock, quien usa como bandera política un discurso sobre la defensa y asesoría a los trabajadores migrantes y sus familias que son víctimas de las políticas migratorias de los estadounidenses.

El hecho de que Illoldi Reyes ya no sea considerado para la alcaldía de Victoria, que es su aspiración, podría convertirse en una señal de que contenderá por la diputación federal. Sin embargo, ello implicaría que el candidato a la Presidencia Municipal capitalina fuera el actual legislador federal José Braña Mojica, quien tendría que superar a sus adversarios Katalyna Méndez Cepeda y Hugo Reséndez Silva.

A leguas se nota que el alcalde de Matamoros, José Alberto Granados Fávila, sigue desesperado por esquilmar a los causantes de aquella ciudad, porque fue quien, entre los alcaldes que solicitaron incrementos en los valores catastrales, planteó el mayor aumento, como si supiera que los empresarios continúan muy molestos por los elevados cobros que les fueron impuestos bajo el argumento de que carecían de documentación relacionada con protección civil.

La voracidad de sus colaboradores ha minado su capital político, al grado de que, si el partido que lo llevó a la alcaldía consultara a la ciudadanía sobre una eventual reelección, la respuesta sería negativa. Además, muchos preferirían como candidato a la Presidencia Municipal al doctor y diputado Víctor García Fuentes, porque está más identificado con las causas de los matamorenses y podría encabezar un gobierno auténticamente cercano a la población.

Este viernes es 20 de noviembre y, por tanto, se conmemora el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, por lo que habrá un desfile cívico-deportivo en el que participarán contingentes escolares, civiles y militares.

El evento será presidido por el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, a las nueve de la mañana, y se llevará a cabo sobre la avenida Tamaulipas, desde la calle Berriozábal hasta la avenida Rotaria, donde estará ubicado el punto de dispersión.

En sus orígenes, en 1928, esta conmemoración se realizaba mediante una carrera de relevos cuya finalidad era promover la paz, la salud y la unidad después del conflicto armado.

El carácter oficial del desfile se consolidó en 1936, cuando el Senado de la República lo impulsó a nivel nacional con un enfoque deportivo, como símbolo de superación y convivencia pacífica. Por ello, este 20 de noviembre podrá disfrutarse de un gran momento al apreciar la participación de escuelas, clubes, empresas, charros y organizaciones de la sociedad civil.