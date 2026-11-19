Por: Roberto Olvera Pérez

¿Alguien en Morena puede competirle al PAN en Victoria y Nuevo Laredo?

Mientras el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) depura la lista de aspirantes registrados en la capital tamaulipeca y Nuevo Laredo, hay analistas y politólogos que plantean que no ven, entre los inscritos, a alguien que dé el salto o el ancho de calidad para ir más allá del voto duro y competir directamente con el PAN en estos dos municipios. Digo por si se equivoca Morena a la hora de seleccionar bien a su candidato o candidata para este cargo de elección popular y que se la disputaran en el 2027.

Sin embargo, el único que podría hacerle frente y con garantía de triunfo, es Hugo Reséndez Silva, con gran trayectoria en la vida pública. Según datos de diferentes medios de comunicación, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UAT en Victoria, tiene 50 años, se ha desempeñado como secretario del Ayuntamiento de Ciudad Victoria y fue secretario particular del ex alcalde y ex gobernador Egidio Torre Cantú.

Otros lo mencionan como la figura favorita entre los perfiles que participan en la contienda interna de Morena para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación en Ciudad Victoria.

De igual manera, se le califica como “la mejor oferta para Victoria” rumbo al próximo año y esto de acuerdo a que aparece como puntero en mediciones de consultoras como Electoralia y Massive Caller, por lo que esta bien posicionado en encuestas.

En pocas palabras, si Morena quiere ganar “la joya de la corona” porque aquí están sentados los tres poderes del estado, “no le busquen tres pies al gato”, Hugo es el bueno; aunque Pepe Braña también trae lo suyo y es una carta emergente de triunfo. O es Hugo o Pepe para Victoria.

En Nuevo Laredo, de acuerdo a encuestas y que las hagan valer, la buena es Ninfa Cantú Déandar o Pedro Lozano Martínez. De aquí saldrá quien para competir a la que arroje el PAN. Carlos de Anda es el mismo de ellos, pues esta azulado, es de sangre azul y no es confiable electoralmente hablando.

NOTAS CORTAS

1.- El Partido del Trabajo de Tamaulipas, prevé ganar en la elección a las alcaldías del 2027, un municipio más, Miquihuana. Mediciones internas, según representantes de este organismo político, les dan la delantera al aspirante del PT a la presidencia municipal. Matías Meléndez Cruz, se muestra confiado en el triunfo y es el único que puede arrebatarle la plaza a los panuchos.

2.- Lo que se sabe es que, por el desfile la Av. Tamaulipas desde la calle Olivia hasta el Blvr. Adolfo López Mateos permanecerá cerrada a partir del viernes por el Desfile del 20 de noviembre. Así que tome sus precauciones.

3.- El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) que preside el Ing. Germán Fernández Guzmán, dijo en gira de trabajo por el sur de la entidad que proyecta ampliar de 213 a 225 el número de viviendas progresivas gratuitas previstas para este año, mediante la gestión de un convenio adicional para atender a familias en condiciones de extrema pobreza. Actualmente se han construido 103 viviendas, mientras que durante 2025 se entregaron 116 y para 2027, la meta inicial será de otras 200 casas, aunque se buscará ajustarla de acuerdo con las necesidades detectadas en los municipios, expresó.

En lo que va del presente año manifestó que, “Llevamos 103 viviendas construidas este año, el año pasado fueron 116, esperemos que para 2027 aumente, la necesidad que hay bastante” y es compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco