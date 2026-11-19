-La colecta de juguetes se realizará del 17 al 25 de noviembre y busca llevar alegría a niñas y niños de atención prioritaria durante esta navidad

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Noviembre 19 de 2026.-.Con el propósito de sumar voluntades para llevar alegría a niñas y niños de atención prioritaria durante esta Navidad, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, convocó a las secretarías del Gobierno del Estado a participar en la colecta de juguetes DIFTON 2026.

Los juguetes donados serán entregados a las niñas y niños que asistan a la brigada navideña “Transformando Familias”, que se llevará a cabo en el municipio de Güémez el próximo 5 de diciembre. Otra parte de los donativos será destinada a las direcciones del DIF Tamaulipas que desarrollan actividades de atención a la niñez, con el propósito de llevar un presente navideño a la mayor cantidad posible de niñas y niños en el estado.

La colecta se lleva a cabo del 17 al 25 de noviembre en las oficinas centrales del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la calzada Tamatán de Ciudad Victoria. El auditorio de la institución es el punto de recepción para que las dependencias participantes realicen sus aportaciones.

Esta iniciativa busca que los juguetes lleguen especialmente a comunidades donde un regalo puede convertirse en un motivo de ilusión y felicidad para la niñez, haciendo posible que más familias compartan la alegría de estas fechas.

Con el DIFTON 2026, el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado promueven la solidaridad y el trabajo en equipo para contribuir al bienestar de la niñez.