Aplican más de mil dosis de vacunas a PPLs y personal del CEDES Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Noviembre 19 de 2026.- En cumplimiento al derecho a la salud y con el propósito de prevenir enfermedades estacionales, personal de la Jurisdicción Sanitaria Número IV realizó una jornada de vacunación en las instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Reynosa.

Durante la actividad, coordinada a través del Departamento de Trabajo Social, se aplicaron un total de mil 120 dosis contra influenza, COVID-19, neumococo y tétanos.

La jornada benefició a 525 Personas Privadas de la Libertad (PPLs), así como a 25 integrantes del área administrativa y del cuerpo de custodia, contribuyendo a fortalecer las medidas de prevención y protección de la salud al interior del centro penitenciario.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) fortalece la atención a la salud y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.